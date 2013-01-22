Esmeray, Pınar Selek için sahneye çıktı

Taraf Gazetesi yazarı Esmeray'ın, Sokak Sanatçıları Atölyesi ve 1996 yılında travesti ve transeksüellere yönelik dışlama ve şiddet atmosferindeki Ülker Sokak deneyim ve tanıklıklarını konu alan “Bizim Sokak” anlatısı 20 Ocak 2013 Cezayir Salon'da seyirci ile buluştu. 24 Ocak'ta görülecek duruşma öncesi Pınar Selek'e yeni oyunu “Bizim Atölye”yle destek veren Esmeray, Pınar Selek'le birlikte çalıştıkları ve farklı dışlama mekanizmalarından etkilenen insanların ortaklaşa yürüttüğü Sokak Sanatçıları Atölyesi zamanlarını kendine has meddah üslubuyla sahneleyerek, kimi zaman hüzünlü ancak çoğunlukla eğlenceli anlatısıyla seyircisiyle buluşturdu. Bizim Atölye, sokaktan toplanan çöplerin dönüştürülüp tekrar sokağa geri kazandırıldığı diğer yandan da tiyatro gösterileri, dergi çalışmalarının yapıldığı ve katılanların dönüşümünün hikayesi.

Atölyenin Pınar Selek'e kurulan komplo ile dağıldığını ama insanların dağılmadığını anlatan Esmeray, gösterisini Pınar Selek'in sözüyle bitirdi: “Sevgimiz kirlenmedi ama atölyemiz dağıldı”

Oyunda 'Hâlâ Tanığız Platformu' üyeleri, üç kez beraat almış Pınar Selek'in 22 kasım 2012 tarihinde yeni mahkeme heyetinin beraatini bozma kararından sonraki ikinci duruşma olan 24 ocak 2013 perşembe günü saat 10:30'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek duruşmaya katılım çağrısı yapıldı ve adalet talebi yinelendi.

Çağlayan Adliyesi'nde görülecek Mısır Çarşısı davasında, Pınar Selek'e destek çağrısında bulunan platform üyelerinin yaptığı çağrı şöyle:

"Sosyolog-yazar Pınar Selek, bilimsel araştırması yok edilerek başına örülen Mısır Çarşısı komplosundan tam üç kez beraat ettiğinde oradaydık. Bir işkence olarak yaşatılan on dört yıllık yargılama sürecini Türkiye ve dünya kamuoyu olarak birlikte yaşadık.

Oradaydık, büyük oyunu gördük ve bozmakla yükümlüyüz. Son iki duruşmadır bu oyun Pınar Selek’in reddi hakim talebinin usulsüzce geri çevrilmesi ve esastan yargılamaya geçilmesi gayretleriyle müdanasızca devam ediyor.

Ancak hukuksuzluğun boyutu arttıkça, destek ve dayanışma da o oranda büyüyor. Şimdi yurtiçi ve yurtdışından çok geniş katılımla 24 Ocak duruşmasına hazırlanıyoruz. Bu esnada da yasadışı uygulamalara inat sevindirici ilkler de yaşanıyor. Pınar Selek’in halen doktora öğrencisi olduğu ve bilimsel çalışmalarında yer aldığı Strasbourg Üniversitesi rektör yardımcısı düzeyinde özel bir heyetle duruşmaya geliyor. Strasbourg Üniversitesi tarihinde bir ilk gerçekleştirerek Fransa saati ile 11.00’de üniversite genelinde derslere girmeme kararı aldı. Destek için üniversite bünyesinde özel bir komite kurulurken Pınar Selek’e adalet talebiyle gerçekleşecek bu bir saatlik dayanışma grevinde öğretim üyeleri ve öğrenciler bahçede birlikte oturarak mahkemeye tepkisini dile getirecek.

Türkiye ve dünyadan pek çok insan hakları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler, sanatçı, gazeteci ve yazarların desteklerini açıkladığı davanın yeni duruşması tarihinde, 24 Ocak 2012 Perşembe 09.30’da Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde basın açıklaması yapılacak. Ardından 10.30’da duruşmaya geçilecek. Hepinizi bu sembolik önemdeki davaya el vermeye çağırıyoruz. Yasaların zulüm değil adalet getirmesi için, üç kez beraat etmiş Pınar Selek’e beraatinin geri verilmesi için oradayız. Ta ki Pınar özgürce Türkiye’de yaşar ve yaratır oluncaya kadar…