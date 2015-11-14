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Bundan sonra ne olacak? İşte Paris saldırılarının ardından alınan kararlar

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, saldırıların ardından “Fransa acımasız davranacak” açıklamasında bulundu

14 Kasım 2015 18:50

Fransa'nın başkenti Paris'te 6 ayrı noktada gerçekleşen saldırılarda 132 kişinin yaşamını yitirdi, 96'sı'u ağır 352 kişinin yaralandı. Saldırıların ardından Fransa'da ve tüm dünyada en çok "Bundan sonra ne olacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. 

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, saldırılar nedeniyle toplanan güvenlik zirvesinin ardından yaptığı açıklamada  saldırıları 'savaş hamlesi' olarak niteledi. 

Hollande "Savaş karşısında ülke olarak gerekli kararları almak zorundayız. Bu eylem, IŞİD adlı terörist bir ordu tarafından özgürlüğümüze karşı yapılmış bir saldırıdır. Fransa utanç verici ve çok şiddetli bir saldırıya uğramıştır. Ancak Fransa bu saldırı karşısında acımasız bir şekilde davranacaktır” ifadelerini kullandı.

Fransa'da ve tüm dünyada cevabı en çok merak edilen soru ise "Bundan sonra ne olacak?" Bu anlamda ne yapılacağı henüz açıklanmasa da ülke içinde bir dizi tedbir ve yasak şimdiden devreye sokuldu. İşte alınan kararlar, yapılan açıklamalar ve uygulamalar...

 

'Savaş'

 

Al jazeera'nin haberine göre; Ülkede Cumartesi sabahı çıkan gazetelerin de çoğu “Savaş” kelimesi içeren başlıklar attı.

 

Alınan kararlar

 

Fransa’nın saldırı sonrasından itibaren aldığı tedbirlere her geçen saat bir yenisi ekleniyor. Alınan ilk kararlardan biri Hollande’nin Türkiye’de düzenlenecek G-20 zirvesine katılmaktan vazgeçmesiydi.

Bunun dışında alınan kararların bazıları şu şekilde;

Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Perşembe gününe değin herhangi bir yürüyüş ya da protesto gösterisine izin verilmeyecek.

Okullar tatil edildi.

Ülkeye giriş çıkışların denetlenecek.

Askeri birlikler, Champs Elysee meydanı, Meclis ve Senato binaları önünde nöbet tutuyor.

Başkent Paris’in simgesi olan Champs Elysee caddesinde mağazalar Cumartesi kapılarını açmadı, sinemalar da hizmet vermedi.

Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi ve Disneyland kapılarını ziyaretçilere kapattı

 

 

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