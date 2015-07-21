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Hollande ile Erdoğan telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti

21 Temmuz 2015 22:14

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande arasında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki terör saldırısı nedeniyle bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde Hollande, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına taziyelerini ileterek, terörle mücadele konusunda işbirliğinin önemine değindi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aktadHollande, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki terör saldırısı nedeniyle aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına taziyelerini ileterek, terörle mücadele konusunda işbirliğinin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Fransız mevkidaşına, Suruç'taki terör saldırının Türkiye'nin istikrarını hedef aldığına dikkati çekerek, saldırıyı gerçekleştiren örgüt veya oluşumun mutlaka ortaya çıkarılarak cezalandırılacağını vurguladığı öğrenildi.

Türkiye olarak DAİŞ dahil terörün her türüyle mücadele konusunda müttefiklerle işbirliğine öteden beri önem verdiklerine dikkati çeken Erdoğan'ın, yabancı teröristlerle mücadele konusunda Fransa'yı desteklemeyi sürdüreceklerini de belirttiği kaydedildi.

Görüşmede, Avrupa’da terör örgütü DHKP/C ve PKK uzantılarının Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine yönelik kışkırtıcı eylemler yaptıklarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadele konusunda müttefiklerden destek beklediklerini de hatırlattığı bilgisi edinildi.

 

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