T24 LogoT24 Logo
Çevre

Fransa'da plastik kap kullanımı yasaklandı

Bir yıl önce poşet kullanımını yasaklayan Fransa, Dünya'da bir ilke imza atarak plastik kap kullanımı da yasakladı

19 Eylül 2016 14:45

Fransa'da Yeşiller Partisi'nin meclise getirdiği 'plastik kap kullanımı' yasağı kabul edildi. Yasağın 2020'den itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Huffington Post'ta yer alan habere göre, Fransa'da, Yeşiller Partisi'nin meclise getirdiği ve 2020 yılında yürürlüğe girecek olan yasayla tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık gibi plastiklerin kullanımı ‘biyolojik materyalden yapılmadığı müddetçe' yasak olacak. Associated Press'e göre, Fransa, söz konusu karar ile plastiği yasaklayan ilk ülke.

"AB kurallarına aykırı"

Independent'ın haberine göre, ülkede iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için alınan önlemler kapsamında önerilen yasağı çevrebilimciler desteklese de, bazı kesimler ise kararın Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğu görüşünde. Pack2Go adlı Avrupalı paketleme üreticilerini temsil eden Brüksel merkezli organizasyon şirketi, yeni yasaya karşı geleceklerini ve bunun tüm kıtaya yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.

1 yıl plastik poşet kullanımı yasaklanmıştı 

Fransa'da bu yıl süpermarketlerde plastik poşet kullanılması da yasaklanmıştı.

 

 

 

 

ETİKETLER

Fransaplastikçevretorba

İlgili Haberler

Ölü kuşlar çevre kirliliğinin habercisi

Alman Çevre Koruma örgütlerinden NABU'nun uzmanı Benjamin Bongardt: Sorun o kadar büyük ki artık ölçülmesi mümkün değil, bugün denizlerde ne kadar sentetik madde yüzdüğünü bilmiyoruz

Düzce Belediyesi inşaat alanlarında 'çevre düzenlemesi' zorunluluğu getirdi

Firmalar 'Çevre Taahhütnamesi Belgesi’ imzalayacaklar

Çevre Bakanı: FETÖ'den 1142 parsel kurtardık

"Tapu kadastrodaki arkadaşlar, huylandıkları kimsenin tapularını devretmesinler"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24