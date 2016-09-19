Fransa'da plastik kap kullanımı yasaklandı

Fransa'da Yeşiller Partisi'nin meclise getirdiği 'plastik kap kullanımı' yasağı kabul edildi. Yasağın 2020'den itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Huffington Post'ta yer alan habere göre, Fransa'da, Yeşiller Partisi'nin meclise getirdiği ve 2020 yılında yürürlüğe girecek olan yasayla tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık gibi plastiklerin kullanımı ‘biyolojik materyalden yapılmadığı müddetçe' yasak olacak. Associated Press'e göre, Fransa, söz konusu karar ile plastiği yasaklayan ilk ülke.

"AB kurallarına aykırı"

Independent'ın haberine göre, ülkede iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için alınan önlemler kapsamında önerilen yasağı çevrebilimciler desteklese de, bazı kesimler ise kararın Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğu görüşünde. Pack2Go adlı Avrupalı paketleme üreticilerini temsil eden Brüksel merkezli organizasyon şirketi, yeni yasaya karşı geleceklerini ve bunun tüm kıtaya yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.

1 yıl plastik poşet kullanımı yasaklanmıştı

Fransa'da bu yıl süpermarketlerde plastik poşet kullanılması da yasaklanmıştı.