Düzce Belediyesi inşaat alanlarında 'çevre düzenlemesi' zorunluluğu getirdi

Düzce Belediyesi tarafından inşaatlarda can güvenliği ve çevre düzeninin sağlanmasına yönelik olarak müteahhit firmalara ‘taahhütname’ zorunluluğu getirildi.

Buna göre, inşaat sahipleri, müteahhit firmalar bina yapımlarında can güvenliği ve çevre düzenine uygunluk açısından yapım ruhsatı aşamasında ‘Çevre Taahhütnamesi Belgesi’ imzalayacaklar.

Milliyet’te yer alan habere göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından proje için yapılan ön araştırmada şu görüşlere yer verildi “İlimizde inşaat çalışmalarının çokluğu nedeni ile inşaat faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, görüntü kirliliğine ve çevrenin bozulmasına neden olan faaliyetlerin hızla artış gösterdiği tespit edilmiştir. Genel olarak inşaat çalışmaları esnasında inşaat alanının etrafı çevrilmediği ve çevre konusunda gerekli duyarlılık gösterilmediği, inşaatın bulundukları cadde ve sokaklarda görüntü ve çevre kirliliği oluştuğu saptanmıştır.”

Taahhütname ile ne olacak?

Taahhütnameye göre, firmalar inşaata başlamadan inşaat alanının etrafını mutlaka uygun bir yükseklikte bariyerle çevirecek. İnşaat alanı giriş ve çıkışlarında araçların tekerleklerinde olabilecek çamur ve benzeri kirlilik temizlendikten sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından firmaya belirlenmiş güzergâh kullanılacak.

İnşaat sürecinde ortaya çıkabilecek moloz ve diğer atıklarla ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, müdürlük tarafından belirlenecek program çerçevesinde, yine müdürlük tarafından belirlenen alanda bertaraf edilecek.

Gelişi güzel çevreye atılan moloz ve hafriyat atıklarının takibi Temizlik İşleri Müdürlüğü Teknik Personeli tarafından rutin periyodlar ile yapılacak, böylelikle inşaat faaliyeti sırasında oluşabilecek ve çevreye rahatsızlık verilebilecek olumsuzlukların kontrol altında tutulması planlanıyor.