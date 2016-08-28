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15 Temmuz Darbe Girişimi

Çevre Bakanı: FETÖ'den 1142 parsel kurtardık

"Tapu kadastrodaki arkadaşlar, huylandıkları kimsenin tapularını devretmesinler"

28 Ağustos 2016 17:10

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyonlarla ilgili olarak "Bin 142 parsel kurtardık. Daha o yayınlanan ve bilinenlerin dışında. Bir tane arsa 200 milyon dolar" dedi

AKP Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özhaseki dün Kayseri'nin Develi ilçesindeki Elbiz Parkı'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle basına kapalı görüşme yaptı.

"1142 parsel kullandık"

Özhaseki, Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ'ye destek verenlerin mal varlıklarına el konulduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Tapu kadastrodaki arkadaşlarıma dedim ki bütün tapucu arkadaşları arayın, emir verin, bunlar tapuları bir yerde toplamış olabilirler, gayri kanuni olabilir. Bu emri ben veriyorum bakan olarak. Huylandıkları kimsenin tapularını devretmesinler. Polise haber versinler, savcıya haber versinler, işlem yapılsın. 'Birkaç gündür yapılan işlemlerde kaç tane böyle mal kurtardınız?' diye sordum. Bin 142 parsel kurtardık. Daha o yayınlanan ve bilinenlerin dışında. Bir tane arsa 200 milyon dolar."

Özhaseki, buradaki konuşmasında, teröre destek verenlerin Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda gezemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Allah'a hamdolsun ki bizler rahat rahat geziyor, oturuyor ve insanlara yapacağımız hizmetleri anlatıyoruz. Sokaklarda oturuyoruz, insanlara yapacaklarımızı söylüyoruz. Onlar da bize dönüp diyorlar ki, 'Allah rızası için bir daha buradan gitmeyin. Şu güvenliği devam ettirin ama yaralarımız var lütfen bunları da sarın.' Doğru, çatışmalar yaşanmış, evleri yıkılmış, perişan olmuşlar. Şimdi devlet orada kudretli tokadını anarşistlere vurmuşken bir taraftan da şefkatli kanatlarını, kollarını mazluma, oradaki garibana ve halka açıyor. Onların planları tamamen alt üst oldu. Plan bozuldu ama yeni planlar var. Bitmiyor bu planlar. Bize düşen emin olun ki klasik bir laf ama bir olmak, diri olmak, sonra kendi değerlerimiz altında toparlanmak."

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