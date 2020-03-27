Fransa'da doktorlar, Koronavirüs tedavisinde olumlu sonuç veren sıtma ilacını reçete ile verebilecek

Fransa Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ile doktorlar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastaları için sıtma ilacı klorokin yazabilecek. İlaçlar, tedavisi evinde sürdürülen hastalara da reçete ile verilebilecek.

Euronews'in haberine göre; Bakanlıktan alınan kararda "Klorokin ile lopinavir ve ritonavir kombinasyonu doktor kontrolünde ve sorumluluğunda yazılabilir" denildi.

Fransız doktor Didier Raoult, Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu ortaya koymuştu.

Doktor Rault, deneysel tedaviyi kabul eden 24 hastanın yüzde 75'inin 6 gün içerisinde virüsten kurtulduğunu açıklamıştı.

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