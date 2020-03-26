Sıtma ilacının Koronavirüs tedavisinde işe yaradığı sonucuna ulaşan doktor, ölüm tehditleri alıyor

Fransa'da Marsilya Üniversite Hastanesi'nde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının Koronavirüs tedavisinde etkili olduğu sonucunu ortaya koyan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a krizle mücadele için danışmanlık yapan Profesör Didier Raoult'un ölüm tehditleri aldığı ileri sürüldü.

Euronews'in haberine göre; Prof. Raoult'u arayan kimliği belirsiz bir kişinin "Yarın saat 14.00'e kadar bu saçmalıkları dile getirmeye son vermezsen, olacakları görürsün" sözleriyle tehdit ettiği belirtildi.

Bir gün sonra Raoult'a gönderilen mesajlarda ise "Klorokin ilacıyla ilgili sözlerinden geri adım atman için 4 saatten az süren var" denildi.

Fransız basını ayrıca Koronavirüs hastalarında kullanılması öngörülen klorokin ilacı üzerindeki çalışmalarını sürdüren Prof. Raoult'un kendisine yönelik ölüm tehditleri konusunda soruşturma süreci devam ettiği için açıklama yapmak istemediğini aktardı.

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