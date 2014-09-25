Hollande, IŞİD'e bağlı örgütün Fransız vatandaşının başını kesmesini kınadı

Cezayir'de Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) bağlı bir örgüt olduğu belirtilen ve kendisini "Halifenin Askerleri" olarak tanımlayan bir örgütü, kaçırdığı Fransız turist Herve Gourdel'in başını kesmesine ilişkin olarak Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'dan açıklama geldi. Hollande, Gourdel'in öldürülmesini "zalim ve korkakça" olarak niteleyerek, "IŞİD'e yönelik saldırılarımız sürecek" dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, internette yayınlanan ve "Fransız hükümetine kanlı bir mesaj" yazısıyla başlayan videoda, yüzü maskeli militanlar Fransa'nın IŞİD'e karşı yürüttüğü hava operasyonlarının durdurulmaması nedeniyle Fransız Herve Gourdel'in öldürüleceğini söyledi. Ardından da Gourdel olduğu belirtilen kişinin kafası kesildi.

Aynı örgüt Pazartesi günü yayınladığı videoda Fransa'nın IŞİD karşıtı koalisyondan çıkmaması halinde Gourdel'in öldürüleceğini ifade etmişti.

Fransa'nın Nice şehrinden Cezayir'e turist olarak giden 55 yaşındaki Gourdel, Cezayir'in Kabylie bölgesinde kaçırılmıştı. Gourdel'in kaçırılması haberi üzerine, ülkenin İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, "Yeni bir barbarlık gösterisi" ifadelerini kullanmıştı.

Olayın ardından Fransa'nın Orta Doğu ve Afrika'daki 30 dış temsilciliğinde de 'terör alarmı' seviyesi yükseltilmiş ve güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Fransa Başbakanı Manuel Valls ise, Gourdel'in kaçırıldığı haberinin çıkmasının ardından "Teröristlerle hiçbir şekilde pazarlık yapılamaz" şeklinde konuşarak, "Eğer onların talepleri karşısında bir milim dahi taviz verirseniz kazanmalarına izin vermiş olursunuz" demişti.

‘Cezalandırma’ videolarının dördüncüsü

Gourdel olduğu sanılan kişinin başının kesildiği bu video, IŞİD ve IŞİD'i destekleyen örgütler tarafından yayımlanan dördüncü infaz videosu oldu.

Daha önce de, ABD'li gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff'u başını keserek öldüren IŞİD, daha sonra İngiliz insani yardım görevlisi David Haines'i de aynı şekilde öldürmüş ve bir diğer İngiliz Alan Henning'in de aynı şekilde öldürüleceği konusunda tehdit mesajları vermişti.

Tüm videolarda verilen mesaj, bu kişilerin ABD ve müttefiklerinin IŞİD'e karşı yürüttükleri operasyonlar nedeniyle 'cezalandırıldığı' şeklindeydi. Son videoyu diğerlerinden ayıran ise, IŞİD tarafından değil, IŞİD'e desteğini açıklamış bir örgüt tarafından çekilip internete koyulması oldu.