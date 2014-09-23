IŞİD örgütünün mevzilerine hava saldırısı düzenleyen tüm Batılı ülkelere yönelik saldırı çağrısının ardından Cezayir'de bir Fransız vatandaşı kaçırıldı.

55 yaşındaki turistin başkent Cezayir'in yaklaşık 110 kilometre doğusundaki Tizi Ouzou bölgesinde kaçırıldığı bildirildi.

Örgüte ideolojik olarak yakın bir grup tarafından kaçırılan Fransız vatandaşının Cezayir'de tatil amacıyla bulunduğu bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, rehineyi kurtarma çalışmalarında Cezayir Başbakanı Abdülmelik Sellal'a tam destek verdiklerini açıkladı.

Fransa, IŞİD örgütünün mevzilerini geçen haftadan itibaren vurmaya başlamıştı.

IŞİD, şimdiye kadar ABD'li gazeteciler Steven Sotloff ve James Foley'in yanı sıra İskoç yardım görevlisi David Haines'in başını keserek öldürmüştü.