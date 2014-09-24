IŞİD'e bağlı örgüt Fransız turistin kafasını kesti

İnternette yayımlanan ve "Fransız hükümetine kanlı bir mesaj" yazısıyla başlayan videoda yüzü maskeli militanlar önce Fransa'nın IŞİD'e karşı yürüttüğü hava operasyonlarının durdurulmaması nedeniyle Herve Gourdel'in öldürüleceğini söylüyor, ardından da Gourdel olduğu belirtilen kişinin kafası kesiliyor.

Aynı örgüt Pazartesi günü de bir video yayımlamış ve Fransa'nın IŞİD karşıtı koalisyondan çıkmaması halinde Gourdel'in öldürüleceğini söylemişti.

Fransa'nın Nice şehrinden Cezayir'e turist olarak giden 55 yaşındaki Gourdel, Cezayir'in Kabylie bölgesinde kaçırılmıştı.

Fransız yetkililerden henüz videonun gerçek olup olmadığına dair bir açıklama gelmezken, Gourdel'in kaçırıldığı haberinin gelmesinin ardından ülkenin Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, "Yeni bir barbarlık gösterisi" ifadesini kullanmıştı.