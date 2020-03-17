Fransa Açık, Koronavirüs nedeniyle ertelendi

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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelendi.

Organizatörler, bugün yaptıkları açıklamada, 24 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Paris'te gerçekleşmesi beklenen turnuvanın salgına karşı alınan tedbirler kapsamında 20 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek şekilde ertelendiğini duyurdu.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık geçen ocak ayında gerçekleştirilmişti. Wimbledon'ın 29 Haziran-12 Temmuz arasında düzenlenmesi beklenirken, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 24 Ağustos-13 Eylül arasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Böylece Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan salgın nedeniyle ertelenen uluslararası spor turnuvalarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Son olarak UEFA, EURO 2020'nin 2021 yazına ertelendiğini açıklamıştı.

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Fransa'da serbest dolaşım kısıtlanmıştı

Fransa'da Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler dün artırılmış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Önlemleri artırmaya karar verdik. Yarından itibaren en az 2 hafta boyunca serbest dolaşım kısıtlanacak" demişti.

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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan dün yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e, vaka sayısı ise 6 bin 633'e yükselmişti.