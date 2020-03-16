Fransa Cumhurbaşkanı Macron Koronavirüs önlemlerini açıkladı: En az 2 hafta boyunca serbest dolaşım kısıtlanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemleri açıklarken, "Önlemleri artırmaya karar verdik. Yarından itibaren en az 2 hafta boyunca serbest dolaşım kısıtlanacak" dedi.

Pazartesi akşamı televizyonlardan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında Macron, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla salı gününden itibaren en az 15 gün boyunca zaruri haller dışında "evden çıkmama" politikası uygulanacağını ve Fransız vatandaşlarının Fransa dışına çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu. Bu kapsamda alınan önlemlerin yarın öğleden sonra uygulanmaya başlanacağını belirten Macron, yeni kurallara uymayanların yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.

"AB içinde serbest dolaşım hakkına sınırlama"

22 Mart'ta düzenlenmesi planlanan belediye seçimlerinin ikinci turunun askıya alındığını bildiren Macron, Avrupa Birliği ve Schengen sınırlarının salı gününden itibaren 30 günlüğüne kapatılacağını duyurdu. Macron, yurt dışında bulunan Fransızların bu uygulama dışında tutulduğunu ve ülkelerine dönebileceklerini söyledi.

Macron, Fransızlara hiçbir şirketin iflas riski altında kalmayacağını söyledi. Macron, şirketlere devlet garantisi adı altında 300 milyar Euro'luk banka kredisi sözü verdi.

Küçük şirketlerin kira, elektrik, su ve doğalgaz faturaları askıya alındı

Macron'un açıklamasına göre zorda olan küçük şirketlerin kira, elektrik, su ve doğalgaz faturaları da askıya alınırken, sosyal kesinti, vergi, ve kredi taksitleri de durduruldu. Somut olarak ne tür tedbirler alınacağına ilişkin Macron tarafından net bilgi verilmezken, Fransız ordusunun Paris sokaklarında olduğu görüntüler servis edildi.

Fransız halk sağlığı kurumundan yapılan açıklamada, ülke genelinde bin 210 kişiye Koronavirüs bulaştığı, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 21 olduğu bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ulusa sesleniş konuşmasında "Koronavirüse karşı savaştayız" ifadelerini kullandı.