"Fondaş medya, fiyat artışı ve stok kaosunu köpürtüyor" diyen Yeni Akit 9 gün önce “Ayçiçek yağı almadıysanız, hemen alın” başlıklı haber yapmış!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar, her iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe endişeye neden oldu. Sektör uzmanlarının yağ fiyatlarının artacağı doğrultusundaki açıklamaları marketlerde izdihama neden oldu. 27 Şubat'ta, “Ayçiçek yağı almadıysanız hemen alın!” başlıklı haber yapan Yeni Akit bugün, "Gıda teröründe çark işte böyle işliyor!” manşetini attı.

"Ayçiçek yağı almadıysanız hemen alın! Kötü haber geldi" başlıklı haberde, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş halinin ayçiçek yağı fiyatlarına zam olarak dönmesi bekleniyor. Uzmanlar söz konusu gelişmenin önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacağını belirtiyor." denildi.

Aynı gazete bugün haberinde ise “gıda terörü”nde çarkın 4 aşamadan oluştuğu belirtildi. “Fondaş medya, fiyat artışı ve stok kaosunu köpürtüyor” görüşü savunuldu.

TIKLAYIN | Yeni Akit’e göre “gıda terörü çarkı” işletiliyor