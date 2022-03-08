Yeni Akit’e göre “gıda terörü çarkı” işletiliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar, her iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe endişeye neden oldu. Sektör uzmanlarının yağ fiyatlarının artacağı doğrultusundaki açıklamaları maketlerde vatandaşlar arasında izdihama yol açtı. Yeni Akit gazetesi, yağ gündemini bugünkü manşetinde “Gıda teröründe çark işte böyle işliyor!” manşetiyle gördü.

Yeni Akit’e göre, gıda teröründe çark 4 aşamadan oluşuyor, bunlar; “Gıda ya da ürün yokluğu fısıltı halinde yayılıyor”, “Art niyetli bazı tabela internet sitelerinde fiyatlar şişiriliyor”, “Fondaş medya, fiyat artışı v stok kaosunu köpürtüyor”, Stok yapan marketler ürünleri fahiş fiyatlarla etiketliyor”

“Operasyon çekenlere cevabı verilecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yağ fiyatlarının artacağı yönündeki gündeme ilişkin yaptığı açıklamanın hatırlatıldığı haberde, “Operasyon çekenlere cevabı verilecek” ifadesi kullanıldı.

Muhalif medyanın hedef gösterildiği haberde, “İktidarın KDV’yi düşürerek milyarlarca liralık gelirden feragat ettiği ürünler, vurgun şebekeleri, sosyal medya ve zincir marketler eliyle manipüle ediliyor. Önce fısıltı halinde yayılan, ardından art niyetli bazı tabela alışveriş sitelerinin fiyat etiketlerine yansıtılan, sonra da Cumhuriyet, Birgün ve Sözcü gibi fonlu medya tarafından, ‘fiyatlar zıpladı’, ‘Ürünler bulunamayacak’ yaygarasıyla köpürtülen fiyat kaosu, vatandaşların ihtiyacı olmadığı halde marketlere akın ederek rafları boşaltmasına sebep oluyor” denildi.

"Gıda üzerinden darbe girişimi"

Öte yandan söz konusu haberde İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir’in “gıda üzerinden darbe girişimi” yapılmaya çalışıldığı iddiasına yer verildi.