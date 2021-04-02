Floyd'u öldüren polis memurunun gözetmeni: Boynuna diziyle bastırmayı sürdürmesinin açıklaması yok

ABD'nin Minneapolis kentinde siyah vatandaş George Floyd'un ölümüne neden olan olan polis memuru Derek Chauvin'in gözetmeni David Pleoger, Floyd'un boynuna diziyle basmasının "açıklaması olmadığını" söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Derek Chauvin'in yargılandığı davanın dördüncü gününde ifade veren gözetmen David Pleoger, olay yerine ambulanslardan sonra vardığını söyledi. Pleoger, Derek Chauvin ve diğer polislerin Floyd direnç göstermeyi bıraktıktan sonra güç kullanmayı bırakmış olması gerektiğini söyledi. Gözetmen, Chauvin'in Floyd nefes almayı bırakana kadar boynuna diziyle bastırmasının herhangi bir açıklaması olmadığını söyledi.

Duruşmanın dördüncü gününde Floyd'un kız arkadaşı Courteney Ross da ifade verdi. Ross, Floyd'la opioid ağrı kesici bağımlılıkları olduğu söyledi.

Davada Chauvin'in avukatları, Floyd'un opioid nedeniyle öldüğünü savunsa da otopside bulunan miktarın hayatını kaybetmesi için yeterli olmadığı sonucuna varılmıştı.

Dava devam ediyor.

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Ne olmuştu?

ABD'nin Minneapolis kentinde geçen yıl Mayıs ayında bir şarküteride çalışanlar, 46 yaşındaki George Floyd'un alışverişten sonra kasada ödeme yapmak için verdiği 20 doların sahte olduğunu fark edip, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis de Floyd'u gözaltına almak istedi. Polisin gözaltı işlemi sırasında olaya tanık olan bir kişi, olayı baştan sonra Facebook'tan canlı yayımladı.

Videoda, polis memuru Derek Michael Chauvin'in kelepçe takarak yere yatırdığı Floyd'un boğazına diziyle dakikalarca bastırdığı görüldü. Floyd'un çok defa "Nefes alamıyorum" diye bağırdığı ancak daha sonra bilincini kaybettiği görüldü. Floyd, hayatını kaybetti.

George Floyd'un ölümü, ABD'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoların tüm ülkede yayılmasına neden oldu.