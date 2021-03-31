George Floyd'u öldüren polis memurunun davasında ikinci gün: Ölüm anını kaydeden tanık konuştu

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ABD'nin Minneapolis kentinde polisin boynuna diziyle bastırması sonucu hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd'un ölümüne giden anları kaydeden kadın Darnella Frazier, "Floyd, yaşamı için yalvarıyordu" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in davasında ikinci gün, videoyu çeken 18 yaşındaki tanık Darnella Frazier konuştu.

Frazier, olay anında Floyd'un yüzündeki korku ve endişeyi gördüğünü, yaşamı için yalvardığını duyduğunu söyledi. Yaşananları videoya çeken ve tüm dünyanın öğrenmesini sağlayan Frazier, Floyd'un hayatını kurtarmak için bir şey yapamadığı için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Frazier, çevredeki kalabalığın "Dur" çağrılarına rağmen polis memuru Chauvin'in dizini Floyd'un boynundan kaldırmadığını söyledi. Frazier, "Umursamıyor gibiydi" dedi.

Frazier, çevrede oluşan kalabalığın polis memurlarını tehdit ettiği yönündeki savunma ifadesini yalanladı. Frazier, "Yaklaşıp yardım etmek isteyen herkesi polis durdurdu" dedi.

Olay günü oradan geçen bir başka tanık olan itfaiyeci Genevieve Hansen de Floyd'a tıbbi müdahale yapmak istedi ancak polisler tarafından engellendiğini söyledi. Hansen "Hareket edemiyordu ve kelepçeliydi. Üç yetişkin erkek üzerine ağırlıklarını vermişlerdi" dedi.

Başka bir görgü tanığı ise, olay yerinde acil servisleri aradığını çünkü bir "cinayet gördüğünü" söyledi.

Dava devam ediyor.

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Ne olmuştu?

ABD'nin Minneapolis kentinde geçen yıl Mayıs ayında bir şarküteride çalışanlar, 46 yaşındaki George Floyd'un alışverişten sonra kasada ödeme yapmak için verdiği 20 doların sahte olduğunu fark edip, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis de Floyd'u gözaltına almak istedi. Polisin gözaltı işlemi sırasında olaya tanık olan bir kişi, olayı baştan sonra Facebook'tan canlı yayımladı.

Videoda, polis memuru Derek Michael Chauvin'in kelepçe takarak yere yatırdığı Floyd'un boğazına diziyle dakikalarca bastırdığı görüldü. Floyd'un çok defa "Nefes alamıyorum" diye bağırdığı ancak daha sonra bilincini kaybettiği görüldü. Floyd, hayatını kaybetti.

George Floyd'un ölümü, ABD'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoların tüm ülkede yayılmasına neden oldu.