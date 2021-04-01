Polis memurunun yargılandığı davada üçüncü gün; George Floyd'un ölüm anını yeniden izleyen görgü tanıkları gözyaşlarını tutamadı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Minneapolis kentinde siyah vatandaş George Floyd'u boynuna diziyle bastırarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in davasında üçüncü gün görüldü. Görgü tanıklarının dinlendiği üçüncü günde, Floyd'un ölümüne giden anların görüntüleri yeniden izlendiğinde bazı tanıklar gözyaşlarını tutamadı.

The Hill'de yer alan habere göre, George Floyd'un ölümüyle suçlanan Derek Chauvin'in davasında ilk güç gün görgü tanıklarının ifadeleri üzerine yoğunlaştı.

Duruşmada, Floyd'un ölüm anlarının kaydedildiği cep telefonu kayıtları yeniden izlendi. Pek çok tanık, olay anında Floyd'un hayatını kurtarmak için daha çok şey yapamadıklarına dair pişmanlıklarını dile getirdi.

Duruşmada ilk olarak Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı Cup Foods isimli mağazanın kayıtları izlendi. Görüntüler izlendikten sonra mağazada kasiyer olarak çalışan 19 yaşındaki Christopher Martin ifade verdi. Martin, olay gecesi Floyd'a sigara sattığını ve ondan aldığı 20 dolarda bir sorun tespit ettiğini söyledi. Paranın sahte olduğunu fark ettikten sonra mağazadaki diğer çalışanlarla Floyd'un arabasına giderek gerçek para talep ettiklerini söyledi. Deneme başarısız olduktan sonra polisi aradıklarını söyledi. Martin, polis geldikten sonra yaşananlarla ilgili üzüntü duyduğunu söyledi.

Duruşmanın ikinci bölümünde 61 yaşındaki görgü tanığı Charles McMillian dinlendi. McMillian, "Polisler Floyd'u arabaya bindirmeye çalışıyordu. Ben de Floyd'a 'Sadece söylediklerine uy sen kazanamazsın bunu' demiştim" ifadelerini kullandı.

Savcı'nın McMillian'ın ifadesi sırasında Floyd'un ölümüne giden anların kaydını açması üzerine görgü tanığı ağlamaya başladı. McMillian "Kendimi çaresiz hissettim" dedi.

McMillian dışında üç gündür süren duruşmalarda pek çok görgü tanığı duygusal anlar yaşadı.

Duruşmanın üçüncü günü, Minnepolis Polis Merkezi'nde polislerin vücut kameralarından sorumlu yetkili James Rugel'in dinlenmesiyle sonlandı. Duruşmada, olay yerinde bulunan üç polisin vücut kameraları izlendi. Ancak Chauvin'in kamera kaydı, Floyd'un dizine bastırmak üzere eğildiğinde polis aracının altında kaldıği için tam görüntü alınamadı.

Dava devam ediyor.

TIKLAYIN - George Floyd'u öldürmekle suçlanan polis memurunun davasında ilk gün: "Bu, ABD adaleti için bir test"

TIKLAYIN - George Floyd'u öldüren polis memurunun davasında ikinci gün: Ölüm anını kaydeden tanık konuştu

Ne olmuştu?

ABD'nin Minneapolis kentinde geçen yıl Mayıs ayında bir şarküteride çalışanlar, 46 yaşındaki George Floyd'un alışverişten sonra kasada ödeme yapmak için verdiği 20 doların sahte olduğunu fark edip, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis de Floyd'u gözaltına almak istedi. Polisin gözaltı işlemi sırasında olaya tanık olan bir kişi, olayı baştan sonra Facebook'tan canlı yayımladı.

Videoda, polis memuru Derek Michael Chauvin'in kelepçe takarak yere yatırdığı Floyd'un boğazına diziyle dakikalarca bastırdığı görüldü. Floyd'un çok defa "Nefes alamıyorum" diye bağırdığı ancak daha sonra bilincini kaybettiği görüldü. Floyd, hayatını kaybetti.

George Floyd'un ölümü, ABD'de ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoların tüm ülkede yayılmasına neden oldu.