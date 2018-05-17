Fitch: Türkiye en kırılgan 3 ülkeden biri

Yükselen ABD Doları'nın gelişmekte olan piyasa kırılganlıklarını test edeceğini belirten kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ‘Türkiye’yi en kırılgan üç ülkeden biri’ olarak nitelendirdi. Fitch’in raporunda, Arjantin ve Ukrayna para birimlerinin de Türkiye ile birlikte dolardaki değer artışı karşısında artan baskı altında olduğu belirtildi.

Dünya’da yer alan habere göre, Fitch tarafından bugün yayımlanan ve dolardaki değer artışının gelişmekte olan ülkeler, bu ülkelerdeki şirketler ve bankalar üzerinde etkilerinin değerlendirildiği raporda, "Fed'in Aralık 2015'te faiz artırma döngüsüne girmesinin ardından dolar şaşırtıcı şekilde zayıf seyretti. Ancak ABD Hazine tahvil getirilerinin Nisan sonunda yüzde 3'ü görmesiyle değer kazanmaya başladı. Başta Arjantin, Türkiye ve Ukrayna olmak üzere bazı ülkeler para birimleri üzerinde artan baskı hissetti" dendi.

"Zayıf dolar ve yükselen emtia fiyatları etkilerini yitirmeye başladı"

Borç hacimleri ve yatırımcı ilgisi baz alınarak seçilen 20 gelişmekte olan ülkenin değerlendirildiği raporda, para politikasında sıkılaşmanın kamu, bankacılık ve şirketlerde yarattığı kırılganlık ele alındı. En kırılgan ülkelerin Ukrayna, Türkiye ve Arjantin olduğu belirtilirken, analizlerin daha yüksek kredi notuna sahip ülkeler için riskler olduğunu ortaya çıkardığı da vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Peru ve Kazakistan'ın dış borçlanma araçlarına bağımlılığının yüksek olduğu belirtildi.

Raporda geçen yıl gelişmekte olan piyasalardaki güçlü büyümeyi destekleyen, zayıf dolar ve yükselen emtia fiyatlarının şimdi etkilerini yitirmeye başladığı bildirildi.

Faiz oranlarının yükselmesi ve merkez bankaları gevşek para politikasını sıkılaştırdıkça gelişmekte olan ülkelerdeki ihraççıların daha zorlu ekonomik ve finansal şartlarla karşı karşıya bırakacağını vurguladı. Raporda yer alan verilere göre gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği borçlanma araçlarının stoku geçen 10 yılda 5 trilyon dolardan 19.3 trilyon dolara yükseldi.

Dolar/TL'de son durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Londra’da yaptığı açıklamaların Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik kaygı yaratması ve cari açığın mart ayında beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından 4.50 TL’yi aşan ve sert dalgalanmalar yaşan dolar, MB Başkanı Murat Çetinkaya’nın Cumhurbaşkanı ile görüşeceğinin duyulmasının ardından düşüşe geçse de, bugüne de yükselişle başladı. Gün içinde 4.4626’ya kadar yükselen dolar/TL kuru, biraz gerilese de hala 4.40 seviyesinin üzerinde seyrediyor (TSİ 13:50)

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