Dolar 4.50'yi görmüştü; Merkez Bankası'ndan açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), dolar/TL kurunda yaşanan artışa ilişkin olarak açıklama yaptı. "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir" denen Merkez Bankası açıklamasında, "Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" ifadesine de yer verildi.

Merkez bankası açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır."

Merkez Bankası'nın açıklamasından önce 4.50 lira seviyesine kadar çıkan dolar kuru 4.45 TL seviyelerine geriledi.

Piyasada neler oldu?

Dolar ve euroda son dönemde hızlı hareketler yaşanıyor. Dün Moody's ve ABD faizleri ile birlikte yükselişe geçen kurlar 4.46 liraya kadar çıkmıştı. Bugün sabahtan itibaren hareketin devamı görülürken dolar kuru 4.5010 TL, euro ise 5.3247 ile rekor seviyelere ulaştı.

Merkez'in açıklamasının ardından saat 13.10 itibariyle dolar kuru 4.4640, euro ise 5.2670 TL'den el değiştirdi.