Dolar/TL yeni rekorunu kırdı

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 4.45, euro/TL ise 4.26 seviyelerinden güne başladı. Dolar, saat 12.45'te 4.5007 seviyesine çıkarak zirveye oturdu.

Kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ile Fitch’in Türkiye ekonomisine dair açıklamaları ve Hazine ihalelerine gelen düşük talep döviz kurunu yeni rekorlara taşıdı. Gün içinde dolar 4.5007 TL'yi gördü.

12.45

Dolar/TL bu sabah da yüksek seyrini koruyarak 7.40 itibarıyla 4.45 lira civarından seyretti. Aynı saatlerde euro/TL de 4.2660 liradan el değiştirdi.

11.40

Öğle saatlerinde 4.4840 seviyesine kadar çıkan dolar kuru saat 11:40 itibarıyla 4.4820 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 5.3050 seviyesinde seyretti.