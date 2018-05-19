Fıstıklı baklava boykotuna bir şehir daha katıldı

Malatya’daki tatlı üreticileri, Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto eden meslektaşlarına katıldı. Baklavacılar, protesto amacıyla ürünlerini Antep fıstıksız üretmeye başladı.

Kentte dün bir grup tatlı üreticisi, Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto etmek amacıyla bu ürünlü tatlıları satmama kararı aldı. Tatlıcı esnafı bugün itibariyle Antep fıstıklı tatlı üretmedi. Baklavada ve birçok üründe kullanılan Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto eden kentteki tatlı üreticileri bu ürünle kullanılan tatlıları satmayıp, Malatya'dan dünyaya ihracat edilen kayısılı ve kayısı iç çekirdekli tatlılar üretip satıyor.

Tatlıcıya gelip, fıstıklı tatlıların satılmadığını duyan vatandaşlarsa, esnafa destek olmak amacıyla cevizli, kaymaklı ve kayısılı tatlıları tercih ediyor. Bazı vatandaşlar tatlıcı esnafın camında asılı olan 'Malatya'da fıstığa boykot' yazısını görüp özellikle fıstıksız tatlılar alıyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), Ramazan'a birkaç gün kala stokçular tarafından fıstık fiyatlarının 210 liraya yükseltilmesi sebebiyle, fıstıklı ürün üretmeyerek bu durumu protesto etme kararı aldığını duyurmuştu.