T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fırat Çakıroğlu'nun cinayetiyle ilgili 1 kişiye daha gözaltı

Ege Üniversitesi’nde olaylarda hayatını kaybeden ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ölümüne ilişkin 1 öğrenci daha gözaltına alındı

04 Mart 2015 15:57

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki öğrencilere saldıran ülkücü grubun sorumlusu olduğu iddia edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürülmesiyle ilgili  İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Cahit Babatonguz gözaltına alındı.

İstanbul’dan uçakla İzmir’e gelen Babatonguz, İzmir Havaalanı’nda gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

 

Ne olmuştu?

 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde ülkücü oldukları belirtilen bir grup HDK standına saldırmıştı.

Saldırı sonrası yaşanan olaylarda Fırat Yılmaz Çakıroğlu öldü. Altı öğrenci de yaralandı.

Çakıroğlu’nun Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve bir yıldan beri Ülkü Ocakları’nın Ege Üniversitesi sorumlusu olduğu belirtildi.

Olaylar nedeniyle Ege Üniversitesi’nde eğitime 3 gün ara verildi.

Olayla ilgili olarak daha önce gözaltına alınan 6 öğrenciden 5’i serbest bırakılırken biri tutuklanmıştı.

ETİKETLER

ege üniversitesifırat yılmaz çakıroğlugözaltı

İlgili Haberler

Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında 1 öğrenci hayatını kaybetti

Ege Üniversitesi Kampüsü'nde yaşanan kavgada ülkücü olduğu öğrenilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu isimli öğrenci hayatını kaybetti

Ege Üniversitesi'nde gerginlik sürüyor; 7 kişi gözaltında

Fırat Yılmaz Çakıroğlu adlı öğrencinin öldürülmesinin ardından kampüste inceleme yapan polis 5 bıçak buldu, 7 kişi gözaltına alındı

Ege Üniversitesi soruşturmasına gizlilik kararı

Ege Üniversitesi’nde bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylarla ilgili açılan soruşturma hakkında gizlilik kararı verildi

Ege Üniversitesi öğrencileri: Can güvenliğimizden endişeliyiz

Ege Üniversitesi’nde bir öğrencinin hayatını kaybettiği olayların ardından öğrenciler, şehirde gerginliğin sürdüğünü ve can güvenliklerinden endişeli olduklarını anlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24