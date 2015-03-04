Fırat Çakıroğlu'nun cinayetiyle ilgili 1 kişiye daha gözaltı

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ndeki öğrencilere saldıran ülkücü grubun sorumlusu olduğu iddia edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürülmesiyle ilgili İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Cahit Babatonguz gözaltına alındı.

İstanbul’dan uçakla İzmir’e gelen Babatonguz, İzmir Havaalanı’nda gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ne olmuştu?

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde ülkücü oldukları belirtilen bir grup HDK standına saldırmıştı.

Saldırı sonrası yaşanan olaylarda Fırat Yılmaz Çakıroğlu öldü. Altı öğrenci de yaralandı.

Çakıroğlu’nun Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve bir yıldan beri Ülkü Ocakları’nın Ege Üniversitesi sorumlusu olduğu belirtildi.

Olaylar nedeniyle Ege Üniversitesi’nde eğitime 3 gün ara verildi.

Olayla ilgili olarak daha önce gözaltına alınan 6 öğrenciden 5’i serbest bırakılırken biri tutuklanmıştı.