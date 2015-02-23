Firari Ergenekon sanığından mahkemeye rest

Ergenekon davasının firari sanıkları Bedrettin Dalan ile Emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı’nın avukatlarının talepleri doğrultusunda iki sanığın tutuklama kararı kaldırıldı. Eski milletvekili olan Turhan Çömez ise, bu zamana kadar hakkındaki tutuklama kararının kaldırılması için girişimde bulunmadı. Çömez, yaşanan bu olumlu gelişmelerden sonra da tutuklama kararının kaldırılması için talepte bulunmayacak.

‘İnandırıcılığı kalmadı’

‘Çökmüş bir davada, tutuklanmamayı talep etmeyeceklerini’ ifade eden Turhan Çömez’in avukatı Ömer Faruk Dere şöyle konuştu:

“Sayın Çömez hem mesleki hayatında, hem de siyaset hayatında ülkesine, milletine samimiyetle hizmet etmiş ve pek çok başarılara imza atmış değerli bir şahsiyettir. Ergenekon davası hukuken çökmüş, siyaseten raf ömrü dolmuş, millet nazarında hiçbir inandırıcılığı kalmamış bir davadır. Müvekkilim bu davaya özel bir kurgu ile dahil edilmiştir, hiçbir suçu, günahı ve kabahati yoktur. İddianamede kendisi ile ilgili bir tek tutarlı suçlama, iddia ve kanıt yoktur. Ve çökmüş bir davada, tutuklanmamayı talep etmeyi Türk hukukuna yapılacak bir haksızlık olarak değerlendirmektedir. Elbette canından çok sevdiği ülkesine dönecek ve aşık olduğu milletinin yeniden hizmetkarı olacaktır. Ancak kendisi bunun biraz daha zaman alacağını ifade etmektedir.”

Onun imzasıyla diploma veriliyor

Çağdaş Ulus'un Vatan'da yayımlanan haberine göre, Çömez’in İngiltere’de Tıp Fakültesi bitirme sınavlarının jürisinde görev alacağını da belirten avukat Dere şöyle konuştu: “Turhan bey bilindiği gibi şu an İngiltere’nin en iyi üniversitelerinden birinde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaktadır. Binlerce hastayı ameliyat etmiş, sağlığına kavuşturmuş saygın bir hekimdir. Gerek Türkiye’den gerekse İngiltere’den öğrenciler, asistanlar yetiştirmektedir. Önümüzdeki ay İngiltere’de tıp fakültesi bitirme sınavlarının jürisinde görev alacaktır. Yani genç İngiliz hekimler onun imzası ile diploma alacaklar. İngiltere’deki Türk toplumun her türlü sağlık sorunlarını çözmek için ilk başvurdukları adrestir. Afrikaülkelerine gitmiş, burada onlarca ücretsiz ameliyat yapmış, insanlığa hizmet etmiştir. Başarıları nedeni ile resimleri Londra’nın kalbi Trafalgar Meydanı’nda sergilenmiştir. Bu başarılarını elbet bir gün yeniden ülkesinde de sürdürecektir.”