Savcı 'Ergenekon'un firari sanıkları hakkındaki yakalama kararı kaldırılsın' dedi, mahkeme reddetti

Mahkeme, Ergenekon'un firari sanıkları Bedrettin Dalan, Turan Çömez ve Mustafa Bakıcı hakkındaki yakalama ve tutuklama kararının kaldırılması talebini reddetti.
Ergenekon'un firari sanıkları Bedrettin Dalan, Turan Çömez ve Mustafa Bakıcı'nın dosyaları ayrılmıştı.
Savcı, Ergenekon davasının firari sanıkları Bedrettin Dalan, Turan Çömez ve emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı hakkındaki "yakalama ve tutuklama" kararlarının kaldırılmasını istedi.
Mahkeme, Ergenekon'un firari sanıkları Bedrettin Dalan, Turan Çömez ve Mustafa Bakıcı hakkındaki yakalama ve tutuklama kararının kaldırılması talebini reddetti.
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