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Savcı 'Ergenekon'un firari sanıkları hakkındaki yakalama kararı kaldırılsın' dedi, mahkeme reddetti

Dalan, Turan Çömez ve Bakıcı'nın dosyaları firari olmaları nedeniyle ayrılmıştı

06 Şubat 2015 13:25

Mahkeme, Ergenekon'un firari sanıkları Bedrettin Dalan, Turan Çömez ve Mustafa Bakıcı hakkındaki yakalama ve tutuklama kararının kaldırılması talebini reddetti.

Ergenekon'un firari sanıkları Bedrettin Dalan, Turan Çömez ve Mustafa Bakıcı'nın dosyaları ayrılmıştı.

Savcı, Ergenekon davasının firari sanıkları Bedrettin Dalan, Turan Çömez ve emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı hakkındaki "yakalama ve tutuklama" kararlarının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme, Ergenekon'un firari sanıkları Bedrettin Dalan, Turan Çömez ve Mustafa Bakıcı hakkındaki yakalama ve tutuklama kararının kaldırılması talebini reddetti.

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