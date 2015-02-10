Ergenekon'da 4,5 yıl tutuklu kalan Teğmen Çelebi siyasete giriyor

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanıp 4,5 yıl tutuklu kalan ilk muvazzaf subay olan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ayrıldı. Siyasete girme kararı alan Çelebi, CHP’den aday olmaya hazırlanıyor. Teklifin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldiği öne sürüldü.

Siyasete atılmasıyla ilgili konuşan Çelebi, “Sivil bir yurttaş olarak siyasi mücadeleye girme kararı almış bulunuyorum. Teğmen Çelebi artık sadece halkın Çelebi’si olacak. 13 yaşımda kapısından içeri girdiğim, üzerimizde büyük emeği olan TSK’dan ayrılma sürecine girmiş bulunuyorum. 2008 Eylül ayından bu yana karanlıklarda yaşananlar, ödenen bedeller ve değerleri için direndiğimiz Türk halkının beklentileri doğrultusunda bu kararı verdim” dedi.

Tutuklanan ilk muvazzaf

2003’te İzmir Maltepe Askeri Lisesi’ni birincilikle, 2007’de Kara Harp Okulu’nu dördüncülükle bitirdi. Geleceğin generalleri arasında gösterilen Teğmen Çelebi, 18 Eylül 2008’de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandı. Çelebi karakoldayken, telefonuna polisler tarafından Hizb-ut Tahrir örgütü militanlarının numaralarının yüklendiği ortaya çıkmıştı. 33 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olarak görevine döndü. Ekim 2013’te tekrar tutuklanan Çelebi, Hasdal Cezaevi’nde Kezban Çelebi ile evlendi. Kılıçdaroğlu, Çelebi’nin nikah şahitliğini yaptı. Çelebi, 2 Mart 2014’te cezaevinden tahliye oldu. Yaşadıklarını “Teğmen” adlı kitapta anlattı. Kitabı Genelkurmay Başkanlığı tarafından soruşturma geçiren Çelebi’ye, davet edildiği söyleşi ve konferanslar için de uyarılar aldı. Tahliye olduktan sonra savaş helikopteri pilotluğu görevi verilmeyen Çelebi, kendi isteğiyle görevden ayrıldı.