Ergenekon savcısının yakınlarına silahlı saldırı, 1 ölü 4 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir işyerinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ölen kişi ile yaralılardan bir kişinin, saldırıda hayatını kaybeden Recep Selim Kansız ile yaralı İzzet Kansız'ın, daha önce Ergenekon davasında görev alan Sakarya Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın yeğenleri olduğu öğrenildi. Tek kişi olduğu belirlenen saldırgan ise kaçtı.

Soner Hasırcıoğlu’nun DHA’da yer alan haberine göre, olay, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Marmara Caddesi üzerindeki bir işyerinin önünde bulunan Recep Selim Kansız, İzzet Kansız, Ahmet Bostan, Muharrem Topaloğlu ve Şaban Cesim, aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Recep Selim Kansız hayatını kaybederken, İzzet Kansız, Şaban Cesim, Ahmet Bostan ve Muharrem Topaloğlu da yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılardan İzzet Kansız ve Şaban Cesim'i Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne, Ahmet Bostan'ı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Muharrem Topaloğlu'nu da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şaban Cesim'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çevik Kuvvet polislerinin İzzet Kansız ve Şaban Cesim'in yattığı hastane önünde güvenlik önlemi aldığı görüldü.