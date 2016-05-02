Financial Times: Türkiye vize muafiyeti görüşmelerinde zorlu engellerle karşı karşıya

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize muafiyeti görüşmelerinde zorlu engellerle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Gazetenin Brüksel ve Ankara'daki muhabirleri Alex Barker ile Mehul Srivastava'nın imzasını taşıyan haberde, Ankara'dan önümüzdeki haftalarda, zorlu bazı siyasi reformları yerine getirmesinin isteneceği belirtiliyor.

Financial Times'a göre, AB'nin Türkiye vatandaşlarına Schengen bölgesinde vize muafiyeti getirilmesi için talep edeceği koşullar arasında "terörle mücadele kanununun ve parti finansmanına yönelik düzenlemelerin gözden geçirilmesi" de var.

Gazetedeki haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise son dönemde "terörle mücadele yasalarının genişletilmesinden" yana olduğunu ve Ankara'nın parti finansmanında şeffaflığa yönelik reformlara 10 yıldır direndiği belirtiliyor.

Haberden bazı satırlar şöyle:

"Avrupa Komisyonu Çarşamba günü resmen Türklere Schengen bölgesinde kısa süreli seyahatler için vize muafiyeti getirilmesini tavsiye edecek. Ancak öneri hakkında bilgi sahibi kişilere göre, Türkiye'nin bunun için yerine getirmesi gereken 72 kriterden 10'a yakınının henüz yerine getirilmediği belirtilecek.

"Komisyon, Haziran ayı ortasında henüz tamamlanmayan kriterlerle ilgili raporunu yapacak. Ankara'ya, Avrupa Parlamentosu'nun ve AB üyesi tüm ülkelerin Haziran ayı sonundaki nihai onayına dek, tüm düzenlemeleri gerçekleştirmesi için baskı uygulayacak.

"Henüz yerine getirilmeyen en zorlu kriterler; Türkiye'nin veri koruma kurallarını bazı güvenlik birimlerini de kapsayacak şekilde güçlendirmesi, azınlık haklarının daha iyi korunması için terörle mücadele alanında yasal düzenlemeleri gözden geçirmesi ve Türkiye'de siyasi partilerin finansmanı konusunda şeffaflığın artmasını sağlayacak yolsuzlukla mücadeleye yönelik yeni önlemler alması.”

"Tüm bunlar bir kabus"

Financial Times'a konuşan ve Türkiye'yle görüşmelere de katılan Avrupalı bir diplomat son gelişmelerle ilgili olarak, "Tüm bunlar bir kabus" yorumunu yapmış.

Bir diğer Avrupalı diplomatın yorumu ise şöyle:

"Türkiye-AB anlaşmasının koşulları zaten anlaşmanın imhasına zemin hazırlıyor."

Financial Times'taki haberde Türkiye'nin söz konusu 72 kriteri yerine getirmek için büyük çaba harcadığı ve sadece son 12 günde 15'e yakın kriterin yerine getirildiği de bildiriliyor.

Gazeteye konuşan bazı üst düzey AB yetkilileri ise "çok yanlış bir kumar oynandığı ve bunun geri tepeceği" görüşünde.

Bu yetkililerden birinin görüşleri şöyle:

"Tüm bunlar önemli iç sorunları bulunan ve Türklerle anlaşmadan pişman olan Hollandalılar, Fransızlar ve Almanlar için harika bir çözüm.

"Ayrıca Avrupa Parlamentosu siyasi bir yamayı kabul etmeyecek. Türkler de koşulları yerine getirmeyecek."