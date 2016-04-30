'AB Türkiye'ye vize muafiyetini görüşecek'



Haftalık Der Spiegel dergisinin haberine göre AB Komisyonu üyeleri Türkiye'ye vize muafiyeti tanınması konusunu çarşamba günü görüşecek. Bunun için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken 72 koşuldan mümkün olduğunca çoğunu yerine getirmesi koşulu aranacak.

Spiegel'in haberine göre AB Komisyonu, Türkiye'nin yerine getirmesi gereken koşullar tek haneli rakama düştüğünde, Türk vatandaşlarına Schengen vizesi muafiyetinin kaldırılmasını oylayacak. Türkiye'nin bu konuda bugüne dek sağladığı ilerlemeler konusunda bir yargıya varılabilmesi için birkaç gündür AB Komisyonu ile Türk hükümetinden yetkililerin günlük video bağlantıları sayesinde görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Haberde adı verilmeyen bir Alman yetkilinin, 'Türkiye'nin vize muafiyeti için gerekli koşulları yüzde yüz yerine getirmesi mümkün değil, bunun biliyoruz' şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Türkiye yaklaşık 50 kriteri yerine getirdi

AB, Türkiye ile sağlanan mülteci anlaşması uyarınca Haziran sonundan itibaren Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin kaldırılacağı sözünü verdi. Bunun için o tarihe kadar Türkiye'nin 72 koşulu yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye'nin hali hazırda gerekli 72 maddeden yaklaşık 50'sini yerine getirdiği belirtiliyor.

AB içindeki bazı ülkelerin Türkiye'ye vize muafiyeti tanınması konusunda çekinceleri var. Almanya ve Fransa üye ülkelere, bu konuda 'acil fren' görevi görecek bir öneride bulundu. Bu öneri belirli koşulların yerine getirilmemesi halinde, vize muafiyetinin Türkiye ya da başka ülkelerin vatandaşları için devre dışı bırakılmasını öngörüyor.

Türk hükümeti AB yetkililerine, mülteci anlaşması uyarınca AB'nin Türkiye'ye vize muafiyeti sözünü tutması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor. AB'nin vize muafiyeti sözünü tutmaması halinde, Ankara'nın da Yunanistan'a geçen sığınmacıları geri alma işlemini sonlandırması bekleniyor.