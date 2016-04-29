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Dünya

Fransa ve Almanya’nın vize muafiyeti için ‘el freni’ önerisine AB Komisyonu’ndan ret

Ülkeler, vize serbestliği için 72 kriterin yerine getirilmesi durumunda yeni şartlar getirilmesini istemişti

29 Nisan 2016 21:00

Türkiye ile AB arasında imzalanan sığınmacı anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına Schengen ülkelerinde vize serbestisi sağlanmasına ilişkin tartışmalar, Almanya ve Fransa’nın gündeme getirdiği ‘el freni’ önerisi AB Komisyonu tarafından reddedildi.

Almanya ve Fransa Türkiye'ye vize muafiyetine 'el freni' istiyor

Berlin ve Paris hükümetlerinin gündeme getirdiği ve ‘vize muafiyeti olan ülkelerden olası kitlesel seyahatlere karşı için oluşturulan acil durum mekanizmasının sertleştirilmesi’ önerisine AB Komisyonu karşı çıktı.

Acil durumlarda vize serbestisinin kaldırılmasını öngören bir düzenlemenin 2014’ten bu yana olduğunun altını çizen sözcü, "AB Komisyonu şu anda var olan askı mekanizması üzerinde yeniden çalışma önerisini ele alma niyetinde değil" diye konuştu.

AB Komisyonu'nun Türk ve Ukrayna vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması ile ilgili görüşünü yakında açıklaması bekleniyor. Ancak bu konuda AB ülkeleri arasında görüş ayrılıkları mevcut. Bazı AB ülkeleri, vizelerin kaldırılmasının ardından Balkan ülkelerinden Almanya'ya artan yasadışı seyahatlere işaret ederek Türkiye ve Ukrayna'dan da yasadışı girişlerin artabileceğini gündeme getiriyor.

Öte yandan AB Komisyonu'nun kararı vize muafiyeti için yeterli değil. Her iki ülke vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması kararının hem AB Parlamentosu'nun hem de Birlik’e onaylaması gerekiyor.

Reuters, Almanya ve Fransa'nın gelecekte üyelerin tek başına alacağı kararla vize muafiyetini kaldırılabilmesini istediğini aktarmıştı. Almanya ve Fransa'nın önerisine göre, ilgili AB ülkesi vize muafiyetini kaldırmak istediğinde, AB üyesi ülkeler ‘o andaki durum ve dış politika’yı gerekçe göstererek nitelikli çoğunlukla bu karara karşı çıkabilecek.

Yeni mekanizmanın söz konusu üçüncü ülkeden girişlerin ve iltica başvurularının artması durumunda devreye sokulması talep ediliyor. Sorunun altı ay içinde çözülmemesi halinde de AB Komisyonu'nun ilgili ülkeli vize muafiyeti sağlanan ülkeler listesinden çıkarılmasını önermesi isteniyor. Şu anki düzenleme ise üye ülkenin durumu önce altı ay gözlemlemesi ve daha sonra Komisyon'dan bir değerlendirme istemesini öngörüyor.

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