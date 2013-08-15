Financial Times: Erdoğan Mısır'da arabuluculuk yapsın

İngiliz Financial Times gazetesinin bugün yayımlanan başyazısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısırlı İslamcılarla görüşerek taraflar arasında arabuluculuk yapabileceği görüşüne yer verildi. Yazıda, 'ülkedeki şiddet duruncaya kadar ABD'nin Mısır'a yaptığı ekonomik yardımların askıya alınması seçeneği' vurgulandı.

Financial Times'da yayımlanan yazının (15 Ağustos 2013) BBC Türkçe'de yer alan ilgili bölümleri şöyle:

"Mısır'da çarpışan tarafları müzakere masasına getirme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. ABD ve AB'nin çabaları da Çarşamba günü kan dökülmesini önleyemedi. Başarının tek yolunun diğerini ezmek olduğuna inananların uzlaşmazlığını kırmak için diplomasiden daha fazlası gerekiyor."

"ABD şimdiye kadar Mısır'a her yıl yaptığı 1,3 milyar dolarlık yardımı askıya almayı reddetti. Şiddet duruncaya ve taraflar masaya oturmaya razı oluncaya kadar bu yapılabilir. Mursi'nin serbest bırakılması da masada olmalıdır."

"Ama Müslüman Kardeşler'e de baskı uygulanmalı. Mısırlı İslamcılar nezdinde girişimde bulunabilecek en uygun ülke Türkiye ya da Katar'dır. Erdoğan daha önce darbeyi kınamıştı. Fakat bu, Erdoğan'ın arabuluculuktan dışlanması için bir neden olmamalı. Katar da yapıcı bir rol oynayabilir."

Uluslararası kınamalar

Bu arada Mısır'daki ‘şiddet olaylarını’ kınayan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, bu "içler acısı" olayların Mısır'da kapsayıcı ve barışçı bir demokrasi kurulması niyetine aykırı olduğunu söyledi.

Kerry, Mısır'daki iktidar ve muhalefet liderlerine uzlaşma çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı, dünyanın Mısır'daki gelişmeleri kaygıyla izlediğini belirterek, "ABD barışçı bir yol bulunması için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırdır" dedi.

Daha önce geçici yönetim tarafından ilan edilen ve anayasa değişikliği sonrası seçimlere gidilmesini içeren yol haritasına destek veren Kerry, kutuplaşmanın önlenmesi için muhalefet liderleri dahil tüm Mısırlı siyasi liderlere görev düştüğünü belirtti.

BM ve AB de tepkili

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da, Mısır'daki ‘şiddeti’ kınadığını duyurdu. BM sözcüsünce yapılan açıklamada şöyle denildi: "BM olaylarla ilgili kesin bilgileri toplamaktayken, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmalarda yüzlerce kişinin öldüğü veya yaralandığı anlaşılmaktadır.

Avrupa Birliği Dış Politika temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü Michael Mann ise, Mısır'dan gelen ölü ve yaralı haberlerinin kaygı verici olduğunu belirterek, "Şiddetin herhangi bir çözüm olmayacağını yineliyoruz ve Mısırlı yetkililere itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı David Cameron da, açıklamasında, ‘şiddetin hiçbir şeyi çözmeyeceğini’ belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle dün yükselen şiddetin ‘çok tehlikeli’ olduğunu söyledi.