Müslüman Kardeşlere göre 2.200, Mısır Sağlık Bakanlığı'na göre 525 ölü

Mısır Sağlık Bakanlığı, güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere müdahalesi sırasında yaşanan katliama ilişkin çelişkili açıklamalar yapıyor.

Güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı, olaylarda 13 kişinin öldüğünü açıkladı. Habere göre, ölenlerden 5’i polis, 8’i ise sivildi. Bakanlık, müdahale sırasında güvenlik güçlerinin silah kullanmadığını ve göstericilerin silahlı olduğunu ileri sürmüştü. Bakanlık, katliamın sürdüğü saatlerde yaptığı diğer

Yapılan diğer açıklama da ise ölü sayısı ülke genelinde 149 olarak açıklanırken, Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Fethullah bugün yaptığı açıklamada ölü sayısını önce 421 daha sonra ise 525 olarak açıkladı. Bakanlık yaralı sayısının ise 3 bin 717 olduğunu kaydetti.

Mısır Sağlık Bakanlığı, Rabiatul Adeviyye Meydanı'ndaki sahra hastanesindeki 38 kişinin cesetlerinin çevre hastanelerdeki morglara kaldırıldığını belirtirken, güvenlik güçlerinin Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda darbe karşıtları tarafından kurulan sahra hastanesine girerek, ölü sayısını gizlemek için cesetlere müdahale ettiği ileri sürülmüştü..

İhvan yetkilileri ölü sayısını az göstermek için cesetlerin bir kısmının yakıldığını, bir kısmının ise kaçırıldığını ileri sürdüler.

Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Sözcüsü Murad Ali, ülke genelinde ölü sayısının bini, yaralı sayısının da 10 bini aştığını bildirmiş. Müslüman Kardeşler Teşkilatı da ölü sayısının 2 bin 600, yaralı sayısının ise 7 bin olduğunu açıklamıştı.