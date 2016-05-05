Financial Times: Erdoğan, Davutoğlu'nu hayal kırıklığına uğrattı

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu arasında dün yapılan kritik görüşmeyi değerlendirdi.

Financial Times, "Erdoğan'ın Davutoğlu'nun yetkisini sınırlandırma girişimleri Başbakanı hayal kırıklığına uğrattı" yorumunda bulundu.

Gazetenin Türkiye muhabiri Mehul Srivastava'nın imzasını taşıyan Financial Times'ın internet sayfasındaki kapsamlı haberin başlığı, "Kriz görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Başbakan Ahmet Davutoğlu istifa yolunda".

Financial Times'a konuşan iki kaynak, Başbakan Davutoğlu'nun AKP'yi olağanüstü kongreye götürmeyi planladığını ve bu kongrede genel başkanlığa aday olmayacağını söylemiş. Bu durumda Davutoğlu önümüzdeki haftalarda başbakanlığı da bırakmış olacak.

Gazeteye göre dünkü görüşmenin konusu, 'Davutoğlu'nun ülkenin seçilmiş lideri olarak bağımsızlığıydı".

"Görüşme Sayın Erdoğan'ın, mevcut konumuna karşın, esasında tüm muhaliflerinden kurtulmak ve hükümeti tamamen kontrol altında tutmak için yeterli güce sahip olduğunu gösterdi" demiş Financial Times.

'Davutoğlu'nun kararı değişebilir'

Financial Times'a konuşan ve adı açıklanmayan bir kişi ise Davutoğlu'nun kararının değişebileceğini, bunun da partide ne kadar desteğe sahip olduğunu ölçme girişiminin sonucuna bağlı olduğunu söylemiş.

Gazetenin haberinde, Davutoğlu'nun nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın medyadaki ve meclisteki destekçilerine üstünlük sağlayamadığı belirtiliyor.

Haberden bazı satırlar şöyle:

"Davutoğlu'nun potansiyel halefleri arasında; ismi artık kapatılan 2013'teki yolsuzluk soruşturmasında geçen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji Bakanı ve Cumhurbaşkanının damadı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın adı geçiyor. Üç isim de Cumhurbaşkanına sadık kişiler olarak görülüyor."

Erdoğan-Davutoğlu görüşmesinin ardından Türk Lirasının Amerikan Doları karşısında yüzde 4,5; borsada hisse senetlerinin de ortalama yüzde 2'den fazla değer kaybettiği de vurgulanmış Financial Times'taki haberde.

'Samimi ama sonuçsuz bir görüşmeydi'

Başbakan Davutoğlu'nun ekibinden bir kişi Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Gün boyunca, Başbakanın sorunu Cumhurbaşkanına saygı çerçevesinde çözeceği yolunda büyük umut vardı" demiş.

Habere bakılırsa Davutoğlu, Erdoğan'la görüşmeye giderken danışmanlarına, Cumhurbaşkanının kendisinin anayasal yetkilerine saygılı olması halinde, ona bu yıl yapılacak olan referandumda yeniden destek vereceğini söylemiş.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası taraflardan açıklama yapılmazken, Başbakana yakın bir kaynak Financial Times'a şu yorumda bulunmuş:

Financial Times; Erdoğan ve Davutoğlu'nun aylardır tartıştıkları konulardan bazılarını; 'akademisyenlerin ve gazetecilerin tutuksuz yargılanmaları', 'ayrılıkçı Kürtlerle görüşmelere başlanması', 'bağımsız bir Merkez Bankası Başkanı'nın atanması' ve 'AB'nin giderek daha fazla kucaklanması' olarak sıralamış.

'Davutoğlu, yeterli desteğe sahip değildi'

Teneo Intelligence'dan Türkiye uzmanı Wolfango Piccoli'ye göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'yle varılan anlaşmayı, Başbakan Davutoğlu'nun kendi güö alanını yaratma çabası olarak gördü:

"Gerilim bir 'iktidar mücadelesi' olarak yansıtılsa da, Başbakan Davuroğlu esasında ne partisinde ne Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoritesine meydan okuyabilmek için yeterli desteğe sahip değildi."

Piccoli'nin bu yorumuna yer veren Financial Times muhabiri Mehul Srivastava, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin 50 yıldan uzun süredir gördüğü en popüler lider olduğunu da eklemiş haberinde.