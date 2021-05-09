Filistin Kızılayı: Mescid-i Aksa çevresindeki polis müdahalesi ve çatışmaların son gününde 80 kişi daha yaralandı

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi sonrası çıkan olaylarda 80 kişinin daha yaralandığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamda Mescid-i Aksa çevresinde çıkan olayların son gününde biri 1 yaşında bir bebek olmak üzere 80 kişi yaralandı. İsrail polisi, bir polis memurunun yaralandığını duyurdu.

Mescid-i Aksa çevresinde dün, 90 bine yakın kişinin toplandığı belirtildi.

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Kudüs'te gerilimi, Filistinlilerin İsrail yönetiminin Ramazan ayında kendilerine baskı uyguladığını söylemesiyle tırmanmıştı. İsrail'de mahkemenin gelecek haftalarda birçok Filistinliyi evini terk etmek zorunda bırakma ihtimali olan bir davayı da karara bağlayacak olması gerilimi tırmandırdı.

Cuma günü Mescid-i Aksa'nın etrafında on binlerce Filistinli çevrelerinde yoğun güvenlik önlemiyle cuma namazı için toplandı. Akşam saatlerinde polis ve Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşanan diğer olaylarla birlikte toplamda 205 Filistinlinin yaralandığını belirtildi.