Mescid-i Aksa çevresindeki polis müdahalesi ve olaylarda 205 Filistinli yaralandı

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İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi sonrası çıkan olaylarda 205 Filistinlinin ve 17 İsrailli polis memurunun yaralandığı açıklandı.

Kudüs'te gerilimi, Filistinlilerin İsrail yönetiminin Ramazan ayında kendilerine baskı uyguladığını söylemesiyle tırmanmıştı. İsrail'de mahkemenin gelecek haftalarda birçok Filistinliyi evini terk etmek zorunda bırakma ihtimali olan bir davayı da karara bağlayacak olması gerilimi tırmandırdı.

Cuma günü Mescid-i Aksa'nın etrafında on binlerce Filistinli çevrelerinde yoğun güvenlik önlemiyle cuma namazı için toplandı. Akşam saatlerinde polis ve Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşanan diğer olaylarla birlikte toplamda 205 Filistinlinin yaralandığını belirtildi.

İsrail polisi, olaylarda 17 polis memurunun yaralandığı ve yarısının hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Polis sözcüsü, "Bütün şiddetli rahatsızlıklara ağır bir elle karşılık vereceklerini" ifade etti.