İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi.
Çıkan olaylarla çok sayıda Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.
Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı'ndan kınama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır."
TBMM Başkanı Şentop: Açık bir devlet terörü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırının açık bir devlet terörü olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum."
Kılıçdaroğlu: Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin saldırısına tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:
"İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir!"