İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girerek, ses bombaları ile Filistinlilere saldırdı. Müdahale sonrası yaralı Filistinlilerin olduğu bildirildi.

İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Çıkan olaylarla çok sayıda Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır."

TBMM Başkanı Şentop: Açık bir devlet terörü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırının açık bir devlet terörü olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum."

Kılıçdaroğlu: Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin saldırısına tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir!"