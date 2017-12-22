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Dünya

Filistin: ABD'nin teklif edeceği hiçbir barış planını kabul etmeyeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Tek taraflı Kudüs kararı Amerika'yı marjinalize etti

22 Aralık 2017 19:24

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından ABD tarafından önerilecek hiçbir barış planını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abbas, "ABD bundan böyle barış sürecinde dürüst olmayan bir arabulucudur. ABD tarafından önerilecek hiçbir planı kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

Abbas, Birleşmiş Milletler'de (BM) Kudüs'ü başkent ilan etme kararına karşı oy kullanan ülkelere mali yardımı kesmekle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ı da kınadı.

Macron: Zamanı geldiğinde Filistin devletini tanıyacağız

Ülkesinin İsrail ve Filistin'in yan yana ve barış içinde yaşayacağı "iki devletli çözüm" fikrine hala bağlı olduğunu vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron "zamanı geldiğinde" Filistin devletini, hiçbir baskı altında kalmadan tanıyacaklarını da sözlerine ekledi. Macron, şöyle devam etti:

"Düşündüklerimizi yapabileceklerimizden önce söylemek doğru bir metod değil. Bugün tek taraflı olarak Filistin devletini tanımak doğru bir çözüm değil. Eğer bugün Fransa tanırsa, bölgedeki diğer ülkeler de başka türlü tek taraflı adımlar atar ve bu sorunun çözümüne yardımcı olmaz.

"Tek taraflı Kudüs kararı Amerika'yı marjinalize etti"

Amerika’nın hatası tek taraflı ve dışarıdan Filistin ve İsrail arasındaki bir sorunu çözmeye çalışması oldu. Ben böyle bir adım atarak, uluslararası hukuka aykırı olmasa da, benzer bir hatayı yapmayacağım. Çünkü Fransa iki devletli çözümü istediğini zaten söyledi. Doğru zaman geldiğinde Fransa sorumluluğunu alacak ve Filistin Devleti’ni tanıyacaktır. Tek taraflı Kudüs kararı Amerika’yı marjinalize etti. Aynı hatayı yapmamaya çalışıyoruz."

Bugün Filistin topraklarında ABD'nin kararından sonra başlayan gösterilerin devam etmesi bekleniyor.

Dün BM Genel Kurulu'nda, Trump'un tek yanlı olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını fiilen geçersiz kılan bir karar tasarısı büyük bir çoğunlukla kabul edilmişti. 128 oyla alınan kararın bağlayıcılığı ise bulunmuyor.

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