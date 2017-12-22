BM'deki Kudüs oylamasına hangi ülkeler ret oyu verdi, kimler çekimser kaldı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına karşı hazırlanan Kudüs'ün statüsünün belirlenmesine ilişkin tasarı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

"Kutsal Kudüs şehrinin karakteri, statüsü ve demografik yapısında değişikliğin önünü açacak herhangi bir karar ya da adım yasal olarak hükümsüzdür ve iptal edilmelidir" maddesinin yer aldığı tasarının görüşüldüğü BM Genel Kurulu'nda 128 kabul, 9 ret ve 35 çekimser oy kullanıldı.

BM ülkelerinin verdiği oylar şöyle:

Ret oyu: ABD, İsrail, Palau, Guatamala, Togo, Nauru, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya.

Çekimser oy: Çekya, Kanada, Arjantin, Fiji, Güney Sudan, Romanya, Polonya, Uganda, Panama, Filipinler, Meksika, Macaristan, Bosna-Hersek, Haiti, Jamaika, Kiribati, Kamerun, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Benin, Vanuatu, Trinidad Tobago, Malavi, Tualu, Solomon Adaları, Ruvanda, Paraguay, Kiribati, Lesotho, Litvanya, Bhutan, Benin, Avustralya ve Antigua ve Barbuda.

Katılmayan ülkeler: Moldova, Gürcistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, El Salvador, Ginebisau, Kenya, Moğolistan, Myanmar, Saint Kitts Nevis, St. Lucia, Samoa, San Marino, Sao Tome Princibe, Sierra Lione, İsviçre, Doğu Timor, Türkmenistan, Ukrayna, Zambiya