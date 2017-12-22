BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasında Bosna Hersek çekimser kaldı

Bosna Hersek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kudüs'ün statüsünün belirlenmesine ilişkin tasarının oylamasında çekimser kaldı. Bosna Hersek'in çekimser oy kullanmasına ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in Ivanic'e gönderdiği "İsrail" konulu talep mektubunun etkili olduğu belirtildi. Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic'in, "evet" oyu kullanmayı önerdiği açıklandı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Sırp Üyesi Mladen Ivanic'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Kurulu'ndaki oylamada çekimser oy kullanma kararı alındığı belirtildi.

Üçlü başkanlık sistemi

1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'nın ardından imzalanan Dayton Barış Antlaşması çerçevesinde kurucu halkların (Boşnak, Hırvat ve Sırp) temsilcileriyle Üçlü Başkanlık Sistemi'ne göre yönetilen Bosna Hersek'in çekimser oy kullanması tepkilere neden oldu.

Bosna Hersek'in çekimser oy kullanmasına ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in Ivanic'e gönderdiği "İsrail" konulu talep mektubunun etkili olduğu belirtildi.

Açıklama yapılmadı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Dodik, İvanic'e gönderdiği mektupta "İsrail ve RS arasında dostluk ilişkileri var. Bosna Hersek de bu diplomatik ilişkileri bozacak her türlü gelişmeye engel olmalı." ifadelerine yer verdi.

Dodik mektubunda İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin sakin bir ortamda çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İzetbegovic 'evet'i önerdi

Bosna Hersek'in Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic'in, "evet" oyu kullanmayı önerdiği ancak diğer iki üyenin çekimser kalma kararı aldıkları belirtildi.



Bosna Hersek Devlet Başkanlığından alınan bilgiye göre, BM Genel Kurulundaki oylamada Dışişleri Bakanlığının tasarıyı destekleme önerisinde bulunmasına rağmen Devlet Başkanlığı Konseyinin üç üyesinden ikisi çekimser kalma yönünde görüş bildirdi.