Kılıçdaroğlu: Kudüs kararı, dünya barışı için atılmış önemli bir adımdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin, "Kan ve gözyaşının hakim olduğu Ortadoğu daha fazla gerginliği kaldıramaz. BM Genel Kurulunda alınan Kudüs kararı, Ortadoğu'nun huzuru ve dünya barışı için atılmış önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM Genel Kurulunda kabul edilmesini değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kan ve gözyaşının hakim olduğu Ortadoğu daha fazla gerginliği kaldıramaz. BM Genel Kurulunda alınan Kudüs kararı Ortadoğu'nun huzuru ve dünya barışı için atılmış önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.