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Dünya

Filipinler'deki tayfunda ölü sayısı 700'ü geçti

880 kişinin kayıp olduğunu aktaran yetkililer, kayıplardan 313'ünün tayfundan önce denize açılan balıkçılar olduğunu açıkladı

11 Aralık 2012 12:54

Filipinler'i geçen hafta vuran Bopha tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 700'ü geçti.

Filipinler Sivil Savunma dairesi, tayfunda büyük kısmı Mindanao adasında olmak üzere 714 kişinin öldüğünü belirtti.

880 kişinin kayıp olduğunu aktaran yetkililer, kayıplardan 313'ünün tayfundan önce denize açılan balıkçılar olduğunu açıkladı.

Tayfunda 115 bin evin yıkıldığı, 116 bin kişinin barınaklarda kaldığı bildirildi.

Bopha, Filipinler'i geçen yıl Washi tayfunundan sonra en fazla ölüme neden olan tayfun oldu. Aralık 2011'deki Washi tayfununda çoğu Mindanao'da olmak üzere 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

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