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Dünya

Filipinler'deki tayfunda 325 kişi öldü

Filipinleri vuran tayfunda 325 kişi hayatını kaybetti, en az 79 kişiden de haber alınamıyor

06 Aralık 2012 10:31

Filipinler'de tayfun felaketinde ölü sayısı 300'ü aştı. Sivil savunma yetkilileri, ölü sayısını 325 olarak açıkladı. 79 kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor.

Sekiz eyalette can kayıpları meydana gelirken en büyük yıkım ülkenin güneyindeki Mindanao'da yaşandı.

Sadece Compostela Valley eyaletinde bölge sakinlerinin sığındığı bir okulu sel sularının basması sonucu 184 kişi öldü.

Sivil Savunma Dairesi Başkanı Benito Ramos, "Ölü sayısı 325. Ama bu sayının artması bekleniyor. Çünkü birçok kişi hala kayıp" dedi.

Ramos, tayfunun vurduğu bölgelerde haberleşme sisteminin çöktüğünü, elektriğin olmadığını ve köprülerin yıkıldığını söyledi.

Mindanao'yu Salı günü vuran tayfunda hızı saatte 210 kilometreye ulaşan rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, binlerce ağacı devirdi.

Tayfunun adaya ulaşmasından önce on binlerce kişi tahliye edilmişti.

Geçen yıl Washi tayfunu Mindanao adasında 1300'den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu. Nehirlerin taşması sonucu birçok ev sular altında kalmıştı.

Birleşmiş Milletler erken uyarı sisteminin birçok kişinin hayatını kurtardığını açıkladı.

Ancak Cumhurbaşkanı Benigno Aquino, sistemin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bopha tayfununun Filipinler'i terk ederek Güney Çin Denizi'ne ilerlediği belirtiliyor.

 

 

BBCTürkçe

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