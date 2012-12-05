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Dünya

Filipinler'de tayfun felaketi: 200 ölü

Filipinler'de bu yıl etkili olan en şiddetli tayfun olan Bopha nedeniyle, bölgedeki iki kentin tamamen elektriksiz kaldığı, toprak kaymalarının meydana geldiği

05 Aralık 2012 10:37

Filipinler'de etkili olan şiddetli tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü geçtiği bildirildi.

Davao Oriental ve Montevista bölgelerinde toplam 57 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden yetkililer, Siquijor adasında ise içerisinde iki kişinin bulunduğu botun battığını kaydetti.

Ülkenin güneyindeki New Bataan kasabasına bağlı Andap köyünde 43 kişinin aniden bir dağın tepesinden gelen sel sularına kapıldığını belirten yetkililer, 9askerle, sayısı tam olarak tespit edilemeyen köylülerin kayıp olduğunu belirtti.

Filipinler'de bu yıl etkili olan en şiddetli tayfun olan Bopha nedeniyle,bölgedeki iki kentin tamamen elektriksiz kaldığı, toprak kaymalarının meydana geldiği, 60 binden fazla kişinin barınaklara yerleştirildiği, 100'ü aşkın iç hatlar seferinin iptal edildiği belirtiliyor.

Tayfunun gelecek günlerde Güney Çin Denizi'ne doğru ilerleyeceği tahminediliyor.

Filipinlerde her yıl yaklaşık 20 tayfun görülüyor.

Tayfunlar her seferinde çok sayıda kişinin ölümüne neden oluyor ve büyük yıkıma yol açıyor.
Geçen yıl Washi tayfunu Mindanao adasında 1500 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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