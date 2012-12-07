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Dünya

Filipinler'deki tayfunda ölü sayısı 500'e yükseldi

Filipinler'de bu yılın en şiddetli tayfunu olan Bopha nedeniyle 310 binden fazla kişinin tahliye merkezlerine sığındığı belirtildi

07 Aralık 2012 13:19

Filipinler'de etkili olan tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısı 500'e ulaştı. 400'den fazla kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Filipinler'de bu yılın en şiddetli tayfunu olan Bopha nedeniyle  310 binden fazla kişinin tahliye merkezlerine sığındığı belirtildi.

Devlet Başkanı Benigno Aquino, tayfundan en fazla zarar gören New Bataan şehrini ziyaret ederek, mağdurlara yardım etmeye ve afette daha fazla can kaybı yaşanmasına engel olmaya çalıştıklarını bildirdi.

Filipinler'de bu yılın en şiddetli tayfunu olan Bopha nedeniyle  310 binden fazla kişinin tahliye merkezlerine sığındığı belirtildi.

Devlet Başkanı Benigno Aquino, tayfundan en fazla zarar gören New Bataan şehrini ziyaret ederek, mağdurlara yardım etmeye ve afette daha fazla can kaybı yaşanmasına engel olmaya çalıştıklarını bildirdi. 

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