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Yaşam

Fil hastalığına yakalandı, devletten yardım istiyor

Rasim Sarıbaş, 10 yıl sonra ayağındaki problemin tekrar nüksettiğini belirterek günlük hayatta zorluk çektiğini dile getirdi

22 Kasım 2014 16:42

Zonguldak'ta halk arasında fil hastalığı olarak bilinen 'lenfödem' hastalığına yakalanan Rasim Sarıbaş (61) her geçen gün biraz daha büyüyen ayak ve bacakları nedeniyle yürümekte güçlük çekiyor. Kendi ihtiyaçlarını da karşılamakta zorluk çeken Sarıbaş, sağlığına yeniden kavuşmak için devlet yetkililerinden yardım bekliyor.

Eşi vefat ettikten sonra Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde oğluyla birlikte yaşamaya başlayan 3 çocuk sahibi Sarıbaş, MTA'dan emekli olduktan sonra 17 yıl önce sağ ayağı şişmeye başlamış. Hastanede o dönemde tedavi olan Sarıbaş'ın ayağı kısmi olarak iyileşmiş.

 

'İyi olmak için doktor araştırıyoruz'

 

Cihan'da yer alan habere göre, Sarıbaş, 10 yıl sonra ayağındaki problemin tekrar nüksettiğini belirterek başından geçenleri şöyle anlatıyor:

"20 sene idare etti. 2007’de sağ bacak iyice büyüdü, 2011’de ise sol ayak da büyüdü. Bir kez daha hastaneye yattım. Bir çaresini bulamadık. İyi olmak için doktor araştırıyoruz. Sağa sola, bakıyoruz. Çocuklar bakıyor. İstanbul ’da yaşayan kızım, doktor arıyor. Şu durumda bir yere gitme imkânım yok. Yazın okullar tatil olduğu zaman gideceğim. Doktorların bazıları ‘bunun tedavisi yok, bu hastalık seninle yaşar’ diyor, bazıları var diyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Umudum var. Televizyonda bir doktor, günde 1 saat lazer tedavisiyle, bu tür hastalığı '10 günde iyileştiriyorum' demiş. Ondan randevu alacağız” dedi.

 

Fil (Lenfödem) hastalığı nedir?

 

Halk arasında fil hastalığı olarak bilinen çok da yaygın olmayan bir hastalık türü. Tıp dilinde lenfatik sıvıların hücre dokuları arasında sıkışarak basınç uygulaması ve şişmesi olarak tanımlanıyor. Lenf sisteminin yapısal bozukluğundan da kaynaklanıyor. Dokular arası geçiş düzenli yapılamadığında bu sıvılar birikerek bacaklarda ve kollarda şişmeye neden oluyor. Tedavi düzenli bir şekilde gerçekleştirildiğinde hastalık yok edilebiliyor ancak tedavi bırakıldığında zedelenmeler ve yaralanmalar ortaya çıkıyor. 

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