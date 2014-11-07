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Suruç'taki kamplarda en büyük sorun salgın hastalıklar

Türk Tabipleri Birliği'nden Erdoğdu, Suruç Suriyelilerin kaldığı kamplarda salgın hastalıkların büyük bir risk oluşturduğunu belirterek ‘Bir enfeksiyon üç gün içinde salgın haline gelebiliyor' dedi

07 Kasım 2014 18:14

Kış yaklaşırken IŞİD’den kaçan Suriyelilerin sığındığı Suruç’taki kamplarda sığınmacıların sağlık durumları ve kamp koşullarını Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Deniz Erdoğdu değerlendirdi.

 

‘Kimlik alamayanlar eczaneden ilaç alamıyor’

 

Elif Akgül’ün Bianet’te yer alan haberine göre, sayısı önceki günlere göre azalmış olmakla birlikte kamplara hala yaralı Suriyeliler geliyor. Kimlikleri bulunmayanların ilaç satın alamadığını belirten Erdoğdu “Kamplarda barınma, beslenme, giysi ve sağlık sorunları kademe kademe. Çocuklar arasında en çok ishal salgını var. Ayrıca çadırlar fazla ısınmadığı için solunum enfeksiyonları üç gün içinde salgın haline dönüşebiliyor.  AFAD’dan kimlik alamamış olanlar, bizim veremediğimiz ilaçları eczanelerden satın alamıyorlar, çünkü paraları yok” diye konuştu. 

 

‘Kamplarda yemek su var, çöpler toplanıyor’

 

Erdoğdu kampların eksikleri olmakla birlikte çok kötü durumda olmadığını belirterek “Suruç Belediyesi kamplarda üç gün yemek veriyor, su depoları küçük ama dolduruluyor, çöpler toplanıyor” dedi.

Erdoğdu gönüllülerin atak bir şekilde çalıştığını aktarıyor. Tehlikeli olduğu gerekçesiyle 112 çalışanlarının sınırda yaralıları almaya gidemediklerinde gönüllüler ambulanslarla yaralıları alıyor. 

 

Ekim başında 7 kişi sınırda ölmüştü

 

Erdoğdu Kobanê protestolarının olduğu günlerde sınırın geçici olarak kapatıldığı dönem dışında sınırda kan kaybından ölümün yaşanmadığını ifade ediyor.

İHD’nin raporuna göre 6 - 10 Ekim tarihleri arasında yedi kişi sınırın geçici olarak kapatılması sonucu sınırda kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Son olarak Erdoğdu, görevlilere danışılmadan malzeme yardımı yapılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

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