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Politika

'Türkiye'deki 1 milyon 600 bin civarında Suriyeli kalıcı olacak'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin IMF'ye 5 milyon dolar borç verme taahhüdünde bulunduğunu ve gerçekleştirilmesinin hazır olduğunu söyledi

06 Kasım 2014 00:30

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de 1 milyon 600 bin Suriyeli olduğunu belirterek, "Birkaç ay sonra gidecekler diye bakılıyordu ama kalıcı oldukları görülüyor" dedi.
 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Başbakanlığa bağlı ve ilgili kurumların 2015 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın bütçelerine ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "2012 yılında IMF kaynaklarının arttırılmasına yönelik toplantıda Türkiye 5 milyar dolar borç verme taahhüdünde bulunmuştur. Bu bir taahhüttür ve her an gerçekleştirilmeye hazırdır" dedi.

Kudüs'te Mescid-i Aksa'da önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 47 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'ya İsrail askerlerinin çizmeleriyle girdiklerini söyledi. İsrail askerlerinin savaş alanına çevirdiği Mescid-i Aksa'da 27 kişinin yaralandığını anlatan Kurtulmuş, "Bu saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Kabul edilmesinin mümkün olmadığını bütün gücümüzle haykırıyoruz" ifadesini kullandı.

 

Ezidi ve Türkmenlere yeni kamp hazırlığı

 

HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani'nin kurumların isimleriyle ilgili eleştirisi üzerine Kurtulmuş, "Ona yapacak bir şey yok ama Türkiye'deki tek tipçi, inkar ve asimilasyon politikaları üzerine dayalı devletin zihniyetini, eski Türkiye'nin eski zihniyetini büyük oranda terk ettiğimizi, vatandaşın farklılıklarını, zenginliklerini Türkiye'nin kıymeti, zenginliği olarak gören bir anlayışa doğru hızla yol aldığımızı, daha alacak çok mesafelerimizin olduğunu, bu anlamda devletin ceberut devlet anlayışından kerim devlet anlayışına doğru geçmekte olduğunu ifade etmek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Ezidilerle ilgili ise sorulara ilişkin ise şunları söyledi: "Bir algı operasyonu da Türkiye'nin göçmeler tavrı konusunda yapılmaya çalışıldı. Önce Ezidiler konusunda 'Türkiye Ezidilere kucak açmaz sünni Arapları alırlar' dendi. Türkiye'ye ilk planda gelenler 36 bin seviyesine kadar Ezidiler sayısal olarak Türkiye'ye girdiler ve hiçbir zorlukla karşılaşmadı.

Ezidilere Türkiye topraklarına girmeden evvel AFAD tarafından bulundukları bölgelerde yardımlar yapıldı. Şu anda 18 bin civarında Türkiye topraklarında Ezidi  var. Bu Ezidilerle ilgili de Türkmenlerle ilgili de yeni bir kampın hazırlığı içinde olduğumuzu söylemek isterim."

 

'Suriyeliler misafir midir?'

 

Kurtulmuş, "Türkiye'de 1 milyon 600 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var, şu ya da bu etnik kökenden, şu ya da bu mezhepten meşrepten, bunların yaklaşık 1 milyon 73 bini biyometrik kayıt altına alınmıştır. İnşallah yıl sonuna kadar bunların tamamının da kayıt altına alınmasına çalışıyoruz. Bu konu da gerçekten önemli bir mesele olarak karşımızda duruyor" diye konuştu. 

Kurtulmuş, "Suriyeliler misafir midir?" sorusunu ise şöyle cevapladı: "Maalesef ilk anda Suriyeli mülteciler konusuna, gelecekler ve birkaç ay sonra gidecekler diye bakılıyordu. Ama  3,5 senelik bu iç savaştan sonra kalıcı oldukları görülüyor. Şimdi bu Suriyeli mültecilerle ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, hepsinin olduğu koordinasyon toplantısında artık bunlar kalıcı ve bunların sorunlarını kalıcı olarak nasıl çözeriz meselesidir."

 

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