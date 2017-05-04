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Fikri Sağlar'dan yeni açıklamalar

"35 yıllık siyasetçiyim, nerede ne konuşacağımı bilirim"

04 Mayıs 2017 00:58

“Kılıçdaroğlu tek adam oldu” sözü yüzünden parti içerisinde tartışma yaratan ve hakkında disiplin soruşturması talebi olan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun NTV canlı yayınında söylediği "Kısır çekişmeler yapanın partide yeri yoktur. Kısır çekişme yapan gidip dedikodu partisi kursun" sözlerinin ardından sosyal medyadan yeni açıklamalarda bulundu.

Sağlar'ın açıklamaları şöyle:

Düşüncelerimden dolayı disiplin işleminin başlatılması beni üzdü,beni seçen K.Delegelerimize ve Üyelerimize karşı sorumluyum SUSAMAM

Aynı Konuşmaları PM de Sayın G.Başkanın ve tüm üyelerin yüzlerine karşı da yaptım.

35 Yıllık siyasetçiyim, bakanlık ve genel sekreterlik yaptım, nerede ne konuşacağımı bilirim.

35 yıldır dik ve omurgalı durdum. CHP’nin iktidarını istiyorum. CHP bunları söyleyenleri partiden atarak bir yere varamaz.

Bu partinin yönetim kadrosu değişmelidir. Karar verecek, iddialı, cesur ve iktidar yapacağız diyebilecek insanlar görev almalıdır.

İhraç edilebilirim hiç önemli değil çünkü eğilmiyorum doğru bildiğimi söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim.

Bir arayışta değilim yuvam belli CHP’nin herkesi kucaklayarak iktidar olabileceğini göstermek istiyorum.

Atatürk’ün silah arkadaşı K.Milliyeci Süleyman Fikri Mutlu’nun torunuyum.Cumhuriyeti kuran bir aileden geliyorum.Sonuna kadar savunacağım

Partinin kapısının önüne koyarız dediler, partimin kapısının önü ülkemin toprakları Türkiye Cumhuriyetidir.

Bu topraklarda yaşayan yurttaşlarım için varım makam için değil. Onlara karşı sorumluyum çünkü onlar seçti bizi ve milletvekili yaptı.

Beni korkutmaya çalışırsanız bu iktidardan hesap soramazsınız, korkmuyorum bu iktidardan ve de bize kaybettirenlerden hesap sorulacaktır.

Kime gözdağı veriyorlar bilmiyorum, ben Fikri Sağları’ım tehdit edilecek, hele ki korkacak bir insan hiç değilim.

Söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım ve cesaretle var olan bir gerçeği ortaya koymak istiyorum.

CHP değişirse Türkiye Değişir, CHP’deki korku imparatorluğunu yıkacak kararlılık ve cesaret olmalı.

Hakkımda PM de verilecek karara saygım sonsuz. CHP de konuşma özgürlüğüne saygı duyulacağına inanıyorum.

Düşüncelerimden ve kararlı yürüyüşümden asla vazgeçmeyeceğim.Siyasette omurgalı olmak zorundasınız !!

Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir basın toplantısı ile yolumuzu çizeceğiz.

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