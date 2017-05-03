Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Fikri Sağlar: Kapının önüne konulacak birisi değilim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "tek adam olduğunu" savunan, "Gemileri yaktık, olağanüstü kurultay yapılmalı" ifadeleriyle bayrak açan Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, CHP MYK’nin hakkında disiplin soruşturması başlatılması talebini değerlendirdi. Hakkındaki işlemin “Neden bir havuz medyasına bu beyanatı verdiniz” gerekçesiyle başlatıldığını söyleyen Sağlar, ‘üzgün’ olduğunu belirtti. Sağlar, Kılıçdaroğlu’nun “Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğiz. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağız” sözlerine ise “Kapının önüne konulacak birisi değilim” sözleriyle karşılık verdi.

Hakkında disiplin soruşturması talep edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, açıklamalarda bulundu.

CNN Türk’te konuşan Sağlar, hakkındaki disiplin işleminin “Neden bir havuz medyasına bu beyanatı verdiniz” gerekçesiyle başlatıldığını söyledi. Sağlar, “Türkiye’de ifade özgürlüğünü savunan bir partide düşüncelerimden dolayı hakkımda disiplin soruşturması başlatılması beni üzdü” diye konuştu.

“Bu işlemin başlatılmasını çok haklı görmüyorum” diyen Sağlar, hiçbir zaman ‘koltuk sevdasında olmadığını’ ifade ederek, şunları söyledi:

Üçüncü dönem Parti Meclisi üyesiyim. Kurultay delegelerine karşı sorumluyum. İl ilçe başkanlarımızın, parti üyelerimizin taleplerini dile getirdim. Bunu PM’de de dile getirmiştim… Ben ne Meclis grubunda ne de PM’de karar aldığımızı hatırlamıyorum. Bu bize olan güvenin, partimizin tabanının bize verdiği sorumluluğu yerine getirmemiş demektir.

“Kavga etmiyorum, düşüncelerimi söylüyorum” diye devam eden Sağlar, basına yönelik baskı ile partisinden kendisine yönelen tepkiyi kıyaslayarak şunları ifade etti:

MİT TIR’larında olduğu gibi. Bunu sorgulayan basın mensupları tutuklu. Yani özgürlükten yoksun. Yani dördüncü güç olan basın tutuklu. Özgürlük yok. Bu özgürlüğü sağlayabilmek bizim görevimiz. Ama kendi içerinizde bunu sağlayamıyorsunuz.

‘Kapının önü’ yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğiz. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağız” sözlerine de göndermede bulunan Sağlar, son olarak şunları söyledi:

Kapının önü Türkiye Cumhuriyeti toprağıdır. Ben yurttaşlar için mücadele ettim. Kapının önüne konulacak birisi değilim. Benim söylemek istediğim basit: Yeni bir yapı ortaya çıkması gerekiyor.

Ne olmuştu?

Fikri Sağlar geçtiğimiz günlerde Akşam gazetesine konuşmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partide ‘tek adam’ olduğunu şu sözlerle savunmuştu:

Kılıçdaroğlu referandum kampanyasında ‘tek adama karşıyız’ propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu! Bu şuna benziyor; kadına şiddete karşı çıkıyorsun. Eylemler yapıyorsun ama eve gidip karını dövüyorsun.

CHP’li Sağlar ayrıca olağanüstü kongreye gidilmesini istemişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise dün yaptığı açıklamada partide olağanüstü kurultay isteyenlere rest çekerek “Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğiz. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağız” demişti.

CHP liderinin bu açıklaması ile Fikri Sağlar’ı işaret ettiği yorumları yapılmıştı.

Bugün ise CHP MYK, Fikri Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep etmişti.