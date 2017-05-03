CHP MYK karar verdi: Olağan kurultay süreci başladı; Fikri Sağlar için disiplin soruşturması talebi!

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) referandumdan sonra parti içinde yükselen "olağanüstü kurultay" sesleriyle ilgili iki önemli karara imza attı. Kılıçdaroğlu'nun "tek adam olduğunu" savunan, "Gemileri yaktık, olağanüstü kurultay yapılmalı" ifadeleriyle bayrak açan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkında disiplin sürecinin disiplin soruşturması başlatılması talep edildi. MYK toplantısından sonra açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de "Bugünden itibaren olağan kongre sürecimiz başlatılmıştır" diyerek olağanüstü kurultay talebi reddedildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası MYK'ya ilişkin açıklamayı ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke yaptı.

Böke, Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Fikri Sağlar hakkında, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin sürecinin başlatılması kararının alındığını bildirdi.

''Olağanüstü kurultay gündemimizde yok''

Daha sonra söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de tüzük gereği CHP'de olağan kurultayların iki yılda bir yapıldığını hatırlatarak, "MYK'da alınan kararla bugün itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu sürecin tamamlanmasının hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. Olağan Kurultay'ın tarihini belirleyecek" dedi.

Bingöl özetle şu ifadeleri kullandı:

''Bu yıl içinde bizim olağan kongre takvimini ve ardından da Parti Meclisi'nin alacağı tarihte olağan kurultayımızı yapacağız. Bugün itibariyle olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Takvimimiz oldukça geniş bir zaman dilimini kapsıyor. Bugünden itibaren olağan kongre takvimimiz başlatılmıştır. Olağanüstü kurultay tartışmasını başlatmak doğru değil. Olağanüstü kurultay bizim gündemimizde yok. Önümüzde resmi ve dini bayramlar var bunların hepsini göz önüne alarak planlamamızı öyle yaptık. Üyelerimizin örgütlerimizin sağlıklı kongre süreci geçirmeleri açısından zaman aralığını biraz açtık.''

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, anayasa değişikliği referandumundan 'evet' çıkmasının ardından 2019'da yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak sorulan "CHP'nin adayı kim olacak?" sorusuna "Millet karar verecek. Sandık koymaya da gerek yok" cevabını vermiş ardından "AKP ve HDP'nin yerel iktidar olduğu illere gittim. Gördüğüm tablo ise şu oldu: Bu kitlenin önemli bir bölümü Kemal Kılıçdaroğlu'na çok güveniyor" demişti. CHP'li Tekin, 2019 adayının CHP içinden çıkması gerektiğine dair ilk sinyali vermişti.

"Olağanüstü kurultay" eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Baykal, Kılıçdaroğlu ile yaptığı sürpriz görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Görüşme talebinin kendinden geldiğini ifade eden Baykal “Bir yol haritası görüşmesi yaptık. Kemal beyle görüşmemizin nedenin büyük bir kısmı referandum sonuçlarıydı” dedi. Baykal, CHP’nin bundan sonra önüne bakması gerektiğini söyledi. 2019 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Baykal, "Kemal Kılıçdaroğlu ben Cumhurbaşkanı adayıyım derse biz de 'tamam' deriz, arkasında oluruz, adayımız o olur. Abdullah Gül yüzde 49'un adayı olabilir. Gül aday olursa değerlendirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Baykal'ın kurultay önerisine CHP'li Sağlar'dan destek geldi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesine konuşan CHP'li Sağlar, Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirerek "Referandum kampanyasında 'tek adama karşıyız' propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu" demişti. Kılıçdaroğlu'nun, PM'de herhangi bir karar alınmasına izin vermediğini, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre verdiğini ileri süren Sağlar, "Artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı. Olağanüstü kongre CHP’ye zaman kaybettirir. Onun için bir an önce olağanüstü kurultay yapılmalı" çağrısında bulunmuştu.

Sağlar'dan Ekmeleddin eleştirisi

"Benim aday olmak gibi bir talebim yok" ifadesinin kullandıktan sonra "Bu sonra verilecek bir karardır. 35 yıllık siyasi birikimimle bu uyarıları yapıyorum, önerilerde bulunuyorum. Bunun için her türlü göreve de hazırım" diyen Sağlar, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki CHP'nin kararını da eleştirmişti. Sağlar, "Ekmeleddin İhsanoğlu ismini kimin çıkardığını partinin PM üyesi olmama rağmen bilmiyorum. Bu ismi ortaya çıkaranların ve arkasından gidenlerin bedel ödemesi gerekiyor" görüşünü dile getirmişti.

Sağlar'ın sözlerine İnce'den destek!

Sağlar'ın "kurultay" çağrısına ve "Ekmelledin" eleştirisine CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den net destek gelmişti., Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan CHP'li İnce, "Genel Başkan'ın yetkisi dahilindedir olağanüstü kurultayı toplamak. İmza toplayıp olağanüstü kurultay istemektense kendisi toplarsa daha şık olur" dedi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 'Abdullah Gül' önerisine de değinen İnce, "İkinci Ekmeleddin vakasını yaşamamak için kanımın son damlasına kadar mücadale edeceğim" ifadesini kullanmıştı.

Fikri Sağlar'ın disipline sevkine dair ilk sinyal

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki kavgaya izin vermeyeceğini belirterek "Parti içi mücadele, parti içindeki kavgaya asla izin vermeyeceğim, kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım" demişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, olağanüstü kurultay çağrılarını değerlendirirken CHP'nin televizyon ekranlarında tartışılmasını doğru bulmadığını söylemişti. Ağbaba, Fikri Sağlar'ın Akşam gazetesine demeç vermesine, "Anlayabilmiş değilim" yorumunu yapmıştı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, parti içindeki olağanüstü kurultay seslerini ve CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın "Ekmeleddin İhsanoğlu ismini kimin çıkardığını partinin PM üyesi olmama rağmen bilmiyorum. Bu ismi ortaya çıkaranların ve arkasından gidenlerin bedel ödemesi gerekiyor" şeklindeki eleştirilerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan CHP'li İnce, "Genel Başkan'ın yetkisi dahilindedir olağanüstü kurultayı toplamak. İmza toplayıp olağanüstü kurultay istemektense kendisi toplarsa daha şık olur" dedi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 'Abdullah Gül' önerisine de değinen İnce, "İkinci Ekmeleddin vakasını yaşamamak için kanımın son damlasına kadar mücadale edeceğim" ifadesini kullandı.